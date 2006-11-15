ایران به قطب علمی بین‌ المللی تبدیل می شود / عملکرد یکساله وزارت علوم شگفت انگیز است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد مهدی زاهدی صبح امروز در پنجاه و ششمین گردهمایی روسای دانشگاه های سراسر کشوردر هتل پردیسان مشهد با بیان این مطلب اظهار داشت : شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری باید به گونه ای عمل کند که دانشجویان خود را دست کم نگیرند و به این باور برسند که در زمینه استعداد هیچ گونه کمبودی ندارند .

وی با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان سمنان اظهار داشت: اگر چه جدی گرفتن سرانه پژوهش امری مهم و ضروری بوده اما مهمتر از آن مدیریت تحقیقات است و باید شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به این مهم توجه جدی داشته باشد.

زاهدی اضافه کرد : با توجه به اینکه 3 درصد از بودجه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به امر پژوهش اختصاص یافته و به طور قطع اعتبار محدودی نیز است اما نحوه هزینه کردن این بودجه نیز بسیار مهم است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، چشم انداز 20 ساله را به عنوان گفتمانی همیشگی امری ضروری خواند و تاکید کرد : مدیران باید در نظر داشته باشند که چشم انداز 20 ساله را جزو برنامه های اصلی خود قرار دهند تا اقشار عادی نیز به اهمیت آن پی ببرند و بدانند که نظام علمی کشور با برنامه ریزی هدایت می شود .

زاهدی توان علمی و استعداد کشور را بالا خواند و گفت : اگر بسترهای لازم در جهت بهره مندی از این استعدادها فراهم شود به طور قطع خیلی زودتر از موعد مقرر چشم انداز 20 ساله به اهداف علمی خواهیم رسید .

وی همچنین در خصوص ارائه طرح مکمل چشم انداز 20 ساله اظهار داشت : مکمل این طرح توسط مقام معظم رهبری در قالب چشم انداز 20 ساله مطرح شد که طی آن به گونه ای برنامه ریزی شود که ایران تا 50 سال آینده به یکی از قطب های علمی بین المللی و زبان فارسی به زبان علمی بین المللی تبدیل شود که خوشبختانه در حال حاضر در تولید مقالات علمی جزو بهترین های منطقه به شمار می رویم.