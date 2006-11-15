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۲۴ آبان ۱۳۸۵، ۱۳:۰۷

عضو هیئت مدیره تعاونی توزیع کنندگان کتاب تهران در گفتگو با مهر :

طرح تاسیس اتحادیه توزیع کنندگان کتاب بررسی می شود

طرح تاسیس اتحادیه توزیع کنندگان کتاب بررسی می شود

طرح تاسیس " اتحادیه توزیع و پخش کنندگان کتاب کشور " به وزارت ارشاد ارائه شده و هم اکنون در دست بررسی است .

هومان حسن پور عضو هیئت مدیره تعاونی توزیع کنندگان کتاب تهران در گفتگو با خبرنگارمهر ، با اعلام این خبر افزود : برای بهبود وضعیت توزیع کتاب در کشور طرحی از سوی تعاونی توزیع کنندگان کتاب تهران تهیه و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه شده که می تواند تحولی را در عرصه توزیع کتاب در کشور بوجود آورد .

وی افزود : ما در کشور نیاز به سیستم مکانیزه توزیع کتاب داریم که در صورت ایجاد چنین شبکه ای پخش کتاب به یکباره متحول خواهد شد و از سیستم سنتی پخش به سیتم مدرن گذار خواهیم کرد .

عضو هیئت مدیره تعاونی توزیع کنندگان کتاب تهران خاطر نشان کرد : این طرح در دولت قبل ارائه شده است و در دوره جدید پس از انجام رایزنی با مدیریت برنامه ریزی ، معاون فرهنگی وزیر ارشاد به ما اعلام کرده اند که این طرح در دست بررسی است .

هومان حسن پور تصریح کرد : در طرحی که ارائه شده ما پیش بینی ایجاد شبکه ای مکانیزه و امروزین برای توزیع و پخش کتاب را کرده ایم که دامنه فعالیت آن در سراسر کشور گسترده باشد .

وی افزود : اگر چنین شبکه ای ایجاد شود توزیع کتاب در کشور توسط موسسات و شبکه های شناسنامه دار صورت خواهد گرفت و پخش کنندگان در قبال اختیاراتی که دارند پاسخگو خواهند بود .

هومان حسن پور یادآور شد : هم اکنون توزیع کتاب به دلیل پاسخگو نبودن دست اندرکاران این بخش جوابگوی کل کشور نیست و باید با ایجاد سیستم کارآمدی از توزیع کنندگان درخواست پاسخگو بودن داشته باشیم .

عضو هیئت مدیره تعاونی توزیع کنندگان کتاب تهران خاطر نشان کرد : ما انتظار کمک مادی از وزارت ارشاد نداریم و فقط برای دریافت مجوز فعالیت اقدام کرده ایم .

کد مطلب 407390

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