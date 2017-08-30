اجرای حفاری۲۰حلقه چاه در آزادگان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ محمد رضا تاکایدی در تشریح فعالیت های این شرکت به مناسبت بزرگداشت هفته دولت، افزود: فعالیت گسترده شرکت موجب شده تا در دولت یازدهم برداشت از میادین نفتی مشترک به نحو چشمگیری افزایش یابد.

وی اظهار کرد: به عنوان مثال از تعداد ۱۹۳ حلقه چاه نفت و گاز که در سال ۹۵ حفاری و تکمیل شد، ۵۷ حلقه در قالب پروژه های کلید در دست در میادین مشترک در مناطق خشکی و دریایی کشور بوده است.

تاکایدی گفت: در ابتدای دولت یازدهم، مدیریت ارشد شرکت به طور کتبی و شفاهی آمادگی این شرکت را برای حضور بیشتر در پروژه های کلید در دست (EPD ) در میادین نفتی آزادگان و یاران جنوبی و سایر میادین غرب کارون اعلام کرد که مورد تایید و استقبال وزیر نفت قرار گرفت.

قائم مقام مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران در ادامه به حفاری و تکمیل ۳+۴۰ حلقه چاه در میدان نفتی آزادگان جنوبی و ۱۳ حلقه در میدان نفتی یاران جنوبی اشاره و افزود: هم اکنون نیز حفاری ۲۰ حلقه چاه دیگر در موقعیت میدان آزادگان جنوبی در دست اجرا است.

وی اظهار کرد: در زمان حاضر ۹ دستگاه حفاری خشکی و دریایی این شرکت در حفاری میادین مشترک شامل میدان های نفتی آزادگان جنوبی و آذر و فازهای ۱۴ و ۱۷ طرح توسعه میدان گاز پارس جنوبی در مدار عملیات قرار دارند.

تاکایدی در زمینه عملکرد امسال این شرکت نیز توضیح داد: با تلاش مجموعه کارکنان در بخش های عملیاتی و پشتیبانی از ابتدای فروردین تا چهارم شهریورماه جاری در مجموع ۶۸ حلقه چاه نفت و گاز تکمیل و در این مدت بیش از ۱۲۱ هزار متر حفاری به ثبت رسیده است.

قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی حفاری ادامه داد: از تعداد چاه های حفر شده ۱۰ حلقه شامل پنج حلقه توسعه ای و پنج حلقه تعمیری در میادین مشترک تکمیل و برای بهره برداری تحویل کارفرما شد.

وی همچنین تعداد خدمات فنی و تخصصی ارائه شده به چاه های نفت و گاز را در این مدت افزون بر سه هزار و ۶۳۰ مورد عنوان کرد و گفت: این خدمات به طور عمده در هنگام عملیات حفاری و تکمیل چاه و چاه های در حال تولید ارائه می شود.

تاکایدی با اشاره به اینکه این شرکت هم اکنون بالغ بر ۱۷ هزار نیروی ماهر و کارآمد و افزون بر ۷۰ دستگاه حفاری خشکی و دریایی دارد، تصریح کرد: توان بالای متخصصان و تجهیزات لازم در بخش های عملیاتی و فنی تخصصی سبب شده که بخش عمده عملیات حفاری و خدمات جانبی این صنعت در کشور از سوی شرکت ملی حفاری به شرکت های متقاضی ارائه شود.