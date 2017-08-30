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۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۵۰

یک مقام مسوول خبر داد؛

اجرای حفاری۲۰حلقه چاه در آزادگان جنوبی

اجرای حفاری۲۰حلقه چاه در آزادگان جنوبی

قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی حفاری می گوید:از ابتدای فروردین تا چهارم شهریورماه جاری در مجموع ۶۸ حلقه چاه نفت و گاز تکمیل و در این مدت بیش از ۱۲۱ هزار متر حفاری به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ محمد رضا تاکایدی در تشریح فعالیت های این شرکت به مناسبت بزرگداشت هفته دولت، افزود: فعالیت گسترده شرکت موجب شده تا در دولت یازدهم برداشت از میادین نفتی مشترک به نحو چشمگیری افزایش یابد.

وی اظهار کرد: به عنوان مثال از تعداد ۱۹۳ حلقه چاه نفت و گاز که در سال ۹۵ حفاری و تکمیل شد، ۵۷ حلقه در قالب پروژه های کلید در دست در میادین مشترک در مناطق خشکی و دریایی کشور بوده است.

تاکایدی گفت: در ابتدای دولت یازدهم، مدیریت ارشد شرکت به طور کتبی و شفاهی آمادگی این شرکت را برای حضور بیشتر در پروژه های کلید در دست (EPD ) در میادین نفتی آزادگان و یاران جنوبی  و سایر میادین غرب کارون اعلام کرد که مورد تایید و استقبال وزیر نفت قرار گرفت.

قائم مقام مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران در ادامه به حفاری و تکمیل ۳+۴۰ حلقه چاه در میدان نفتی آزادگان جنوبی و ۱۳ حلقه در میدان نفتی یاران جنوبی اشاره و افزود: هم اکنون نیز حفاری ۲۰ حلقه چاه دیگر در موقعیت میدان آزادگان جنوبی در دست اجرا است.

وی اظهار کرد: در زمان حاضر ۹ دستگاه حفاری خشکی و دریایی این شرکت در حفاری میادین مشترک شامل میدان های نفتی آزادگان جنوبی و آذر و فازهای ۱۴ و ۱۷ طرح توسعه میدان گاز پارس جنوبی در مدار عملیات قرار دارند.

تاکایدی در زمینه عملکرد امسال این شرکت نیز توضیح داد: با تلاش مجموعه کارکنان در بخش های عملیاتی و پشتیبانی از ابتدای فروردین تا چهارم شهریورماه جاری در مجموع ۶۸ حلقه چاه نفت و گاز تکمیل و در این مدت بیش از ۱۲۱ هزار متر حفاری به ثبت رسیده است.

قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی حفاری ادامه داد: از تعداد چاه های حفر شده ۱۰ حلقه شامل پنج حلقه توسعه ای و پنج حلقه تعمیری در میادین مشترک تکمیل و برای بهره برداری تحویل کارفرما شد.

وی همچنین تعداد خدمات فنی و تخصصی ارائه شده به چاه های نفت و گاز را در این مدت افزون بر سه هزار و ۶۳۰ مورد عنوان کرد و گفت: این خدمات به طور عمده در هنگام عملیات حفاری و تکمیل چاه و چاه های در حال تولید ارائه می شود.

تاکایدی با اشاره به اینکه این شرکت هم اکنون بالغ بر ۱۷ هزار نیروی ماهر و کارآمد و افزون بر ۷۰ دستگاه حفاری خشکی و دریایی دارد، تصریح کرد: توان بالای متخصصان و تجهیزات لازم در بخش های عملیاتی و فنی تخصصی سبب شده که بخش عمده عملیات حفاری و خدمات جانبی این صنعت در کشور از سوی شرکت ملی حفاری به شرکت های متقاضی ارائه شود.

کد مطلب 4073910

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