۲۴ آبان ۱۳۸۵، ۱۳:۵۴

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در گفتگو با مهر:

لایحه متمم بودجه 85 در دولت تغییر کرد/ لایحه متمم هفته آینده به مجلس می رود

محمد قاسم حسینی از انجام تغییراتی در لایحه متمم بودجه سال جاری در دولت خبر داد و گفت : این لایحه در هفته آینده تقدیم مجلس می شود.

معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درگفتگو با خبرنگارمهر، گفت : پس از طرح لایحه متمم دردولت، یکسری پیشنهادات از سوی وزراء در جهت اصلاح یا افزودن بخش هایی در لایحه مطرح شد.

محمد قاسم حسینی اضافه کرد: مقرر شده که پس از بررسی مجدد نظرات و پیشنهادات وزراء درحد امکان این پیشنهادات لحاظ شده و چنانچه در چارچوب قانون است انجام شود.

وی با بیان این که در نهایت پس از جمع بندی نظرات و پیشنهادات ، لایحه توسط رئیس جمهور یا معاونت حقوقی وی به مجلس تقدیم خواهد شد، تصریح کرد: همان طور که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفته است ، امیدواریم این لایحه با بازگشایی مجلس تقدیم پارلمان شود.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، احتمال تغییر سقف لایحه بسیار کم است، افزود: جابه جایی اعتبارات لایحه متمم در اولویت خواهد بود.

وی با اشاره به این که برخی وزارت‌خانه ها بعضی پروژه ها را در اولویت دریافت اعتبارمد نظرقرارداده اند، گفت : به هر حال اولویت با پروژه های با اهمیت تر و پروژه هایی است که در سال 86 به اتمام می رسد، البته نظر دولت دربخش کلان، اولویت دهی به پروژه هایی نظیرراه و آب است.     

 

