لزوم حضور طلاب در همه شهرهای کشور/ توجه به اخلاق و تهذیب

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی قبل از ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه کشور که در مدرسه فیضیه قم برگزار شد طی سخنانی با تأکید بر نقش مردم در انقلاب اسلامی و تأکیدی که امام راحل بر مردم داشتند، عنوان کرد: مردم در راه دفاع از انقلاب شهید دادند و طی هشت سال دفاع مقدس در جبهه‌ها حضور داشتند.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه باید به مردم توجه کرد، ابراز داشت: بسیاری از شهرها در زمینه امام جماعت دچار مشکل هستند و مردم نیازمند این هستند که عالمان در کنار آنها حضور داشته و پناهگاهی برای مردم باشند.

استاد سطوح عالی حوزه با اشاره به سفرهای خود به استان‌های مختلف عنوان کرد: مردم خانه‌های عالم زیادی در شهرها ساخته‌اند ولی متأسفانه در حضور روحانیون در این مناطق مشکل وجود دارد.

لزوم پرورش ائمه جمعه‌ توانمند

وی با بیان اینکه حوزه علمیه باید ائمه جمعه قوی را پرورش دهد که بتواند در هر جبهه‌ای حضور داشته باشند، ادامه داد: پیامبر(ص) هم تأکید داشتند که در هر شهری باید عالمان حضور داشته باشند و مشکلات دینی مردم را حل و فصل کنند و همینطور حاکمانی که امنیت و امور مردم را انجام دهند.

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه قم به عنوان مرکزیت حوزه علمیه مطرح است، گفت: شاید زندگی در قم راحت باشد ولی باید در شهرها و روستا هم عالمان و روحانیون حضور داشته باشند و تبلیغ دین را انجام دهند.

توصیه به طلاب

وی در ادامه بر لزوم توجه به اخلاق و تهذیب در حوزه تأکید کرد و گفت: مردم به اخلاق توجه بیشتری دارند و این مسئله مهمی است که همه باید بدان توجه کنند و طلاب باید اول خود را بسازند و سپس در راه اصلاح جامعه گام بردارد.

این مرجع تقلید بر زهد و دعا و مناجات تأکید کرد و اظهار داشت: طلاب به نماز شب توجه داشته باشند زیرا شب زنده‌داری به انسان نورانیت می‌دهد.

وی همچنین بر توجه روحانیت به خدمت رسانی به مردم تأکید و ابراز کرد: طلاب باید نقشه‌های دشمنان را هم خوب بشناسند زیرا دشمن همواره در کمین است تا نقشه‌های شوم خود را اجرا کند.