" صد سال ادبيات و هنر ايران " روي كاغذ مي آيد

به گزارش خبرنگار ادبي " مهر " اولين مجلد از اين كتب ، تا اسفند ماه امسال براي انتشار به ناشر ارائه خواهد شد. در حوزه داستان ، چهره هاي شاخص از " محمد علي جمالزاده " به بعد ، همراه با آثارشان مورد بررسي قرار خواهند گرفت ، در نقاشي نيز از دوران قبل از " كمال الملك " مد نظر مولف قرار گرفته است اما در حوزه سينما به نقل و بررسي چند فيلم و كارگردان شناخته شده ايراني و قياس آنها با همطرازهاي خود در كشورهاي ديگر جهان بسنده شده است.

" ميهن بهرامي " كه محتواي كلي اين سه مجلد ، از گفته ها و پژوهش هاي وي است ، به خبرنگار ادبي " مهر " گفت : جلد اول با مقدمه اي از ادبيات كهن آغاز مي شود و سعي در بررسي آثار و معرفي بيشتر چهره هاي برجسته ايران در حوزه ادبيات و هنر داشته ام.

اين سه مجلد كه هنوز عنوان مشخصي براي آنها انتخاب نشده است ، محصول گفت و گوي ميهن بهرامي با " فرخنده آقايي " است و به صورت مصاحبه تهيه و تنظيم شده است.

گفتني است تا امروز ، چندين ناشر داوطلب انتشار اين اثر سه جلدي شده اند و به زودي با يكي از آنها قرارداد انتشار اثر ، منعقد خواهد شد.

