کارگاه آموزشی «نمایش» در فومن برگزار می شود

یوسف نیک انجام در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یک دوره کارگاه آموزشی نمایش با حضور «سید یونس آبسالان» یکی از اساتید و پیشکسوتان حوزه نمایش در شهرستان فومن برگزار می شود.

وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این دوره آموزشی شناسایی استعدادهای جوان فومن در حوزه نمایش است، افزود: این کارگاه آموزشی از شنبه ۲۵ شهریور لغایت ۲۷ شهریور ماه برگزار می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن خاطرنشان کرد: علاقه مندان می توانند برای شرکت در این کارگاه آموزشی و ثبت نام به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن و یا آموزشگاه ها آزاد هنری چیکا مراجعه و اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

وی تصریح کرد: این کارگاه آموزشی در دو نوبت صبح و عصر برگزار شده و در آن مباحثی همچون بازیگری، کارگردانی مدرن، چگونگی برخورد بازیگر با متن و همچنین مطالبی درباره هنر نمایش ارائه می شود.