حمید رضا مهدوی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت پروژه NGL یا طرح جمع آوری گازهای همراه و استحصال مایعات گازی منطقه سیری گفت : براساس برنامه ریزی های انجام شده ، پروژه NGL سیری باید در آبان ماه سال آینده به بهره برداری می رسید که به دلیل مشکلات و موانع موجود در خرید تجهیزات خارجی، بهره برداری از این پروژه با 7 ماه تاخیر مواجه می شود .

وی افزود : تحریم ایران و هراس فروشندگان خارجی از عرضه کالا به ایران ازمهمترین عوامل تاخیر در اجرای این پروژه محسوب می شود .

مدیر طرح NGL سیری تصریح کرد : درحال حاضر فروشندگان خارجی برای فروش تجهیزات به ایران، افزایش پیش پرداخت و ضمانت ها را درخواست می کنند.

وی اضافه کرد : برای این پروژه 11 میلیون دلار پیش پرداخت داده شده است . وی افزود : با تامین تجهیزات اولیه ، از 4 ماه آینده عملیات اجرایی پروژه درحجم وسیع آغاز می شود .

مدیر پروژه NGL سیری ادامه داد : 60 درصد از تجهیزات این پروژه از خارج و مابقی از تولید کنندگان داخلی خریداری شده است . به گفته وی ، با اجرای این پروژه روزانه باید 140 میلیون فوت مکعب معادل 5 میلیون مترمکعب گاز همراه جمع آوری می شود .

وی ارزش این پروژه را 216 میلیون دلار عنوان کرد و افزود : ارزش این پروژه به دلیل افزایش قیمت تجهیزات اولیه افزایش می یابد اما هنوز درباره رقم نهایی آن نمی توان برآوردی داشت .

مهدوی افزود : هم اکنون روزانه 140 میلیون فوت مکعب گاز همراه نفت از میادین اطراف سیری سوخته می شود که با اجرای این طرح‌ها می توان این گازها را به شبکه تزریق کرد و یا مورد استفاده های دیگر قرار داد و حتی صادر نیز کرد .