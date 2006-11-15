  1. اقتصاد
بهره برداری از پروژه NGL سیری 7 ماه به تعویق می‌افتد

مدیر پروژه NGL سیری در شرکت اویک گفت : پروژه NGL سیری به دلیل مشکلات موجود در خرید تجهیزات خارجی با 7 ماه تاخیر به بهره‌برداری می‌رسد .

حمید رضا مهدوی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت پروژه NGL یا طرح جمع آوری گازهای همراه و استحصال مایعات گازی منطقه سیری گفت : براساس برنامه ریزی های انجام شده ،  پروژه NGL سیری باید در آبان ماه سال آینده به بهره برداری می رسید که به دلیل مشکلات و موانع موجود در خرید تجهیزات خارجی، بهره برداری از این پروژه با 7 ماه تاخیر مواجه می شود . 

وی افزود : تحریم ایران و هراس فروشندگان خارجی از عرضه کالا به ایران ازمهمترین عوامل تاخیر در اجرای این پروژه محسوب می شود .

مدیر طرح NGL سیری تصریح کرد : درحال حاضر فروشندگان خارجی برای فروش تجهیزات به ایران، افزایش پیش پرداخت  و  ضمانت ها را درخواست می کنند.

وی اضافه کرد : برای این پروژه  11 میلیون دلار پیش پرداخت داده شده است . وی افزود : با تامین تجهیزات اولیه ، از 4 ماه آینده عملیات اجرایی پروژه درحجم وسیع آغاز می شود .

مدیر پروژه NGL سیری ادامه داد : 60 درصد از تجهیزات این پروژه از خارج و مابقی از تولید کنندگان داخلی خریداری شده است . به گفته وی ،  با اجرای این پروژه روزانه باید 140 میلیون فوت مکعب معادل 5 میلیون مترمکعب گاز همراه جمع آوری می شود .

وی ارزش این پروژه را 216 میلیون دلار عنوان کرد و افزود : ارزش این پروژه به دلیل افزایش قیمت  تجهیزات اولیه افزایش می یابد اما هنوز درباره رقم نهایی  آن نمی توان برآوردی داشت .

مهدوی افزود :  هم اکنون روزانه 140 میلیون فوت مکعب گاز همراه نفت از میادین اطراف  سیری سوخته می شود که با اجرای این طرح‌ها می توان این گازها را به شبکه تزریق کرد و یا مورد استفاده های دیگر قرار داد و حتی صادر نیز کرد .

 

