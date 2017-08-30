کاهش ۱۱ درصدی کشته شدگان حوادث رانندگی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردارسید محمود میرفیضی در جلسه کمیسیون تحول راهور که با حضور معاونان و روسای پلیس های تخصصی همراه بود با اشاره اینکه طرح تابستانه پلیس از راهبردهای مهم نیروی انتظامی است، افزود: یکی از محورهای مهم طرح تابستانه پلیس، برقراری نظم و انضباط ترافیکی در معابر عمومی و محورهای مواصلاتی است که باید با قوت بیشتری پیگیری و اجرا شود.

وی با اشاره به کاهش ۱۱ درصدی کشته شدگان حوادث رانندگی طی پنج ماهه سال جاری در استان، افزود: آمار کشته شدگان حوادث رانندگی در حوزه درون شهری ۲۱ درصد و در حوزه برون شهری ۸ درصد کاهش داشته است.

فرمانده انتظامی استان مازندران با بیان اینکه عدم توجه به جلو بیشترین عامل حوادث رانندگی در معابر عمومی و درون شهری بوده، افزود: عدم رعایت حق تقدم و تغییر ناگهانی مسیر از دیگر علل مهم وقوع حوادث رانندگی است.

وی همچنین تخطی از سرعت مطمئنه و انحراف به چپ را از جمله عوامل بروز حوادث رانندگی در جاده ها برشمرد و افزود: عدم توجه به جلو و سبقت غیر مجاز، واژگونی خودروها ناشی از خستگی و خواب آلودگی از دیگر عوامل بروز حوادث رانندگی در جاده ها است.

سردار میرفیضی مدیریت ترافیک و سیاست گذاری در ارتقای فرهنگ ترافیک را از مهم ترین مولفه های پلیس دانست و افزود: پلیس راهنمایی و رانندگی و پلیس راه باید این مهم را در سرلوحه کار خود قرار دهند.

فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره به اینکه فرهنگ سازی یکی از عوامل مهم و بازدارنده در تصادفات است، اظهار داشت: توسعه آموزش همگانی و ارتقای فرهنگ ترافیک نقش مهمی در کاهش و پیشگیری از حوادث رانندگی دارد.

وی تکرار مطالب آموزشی را یکی از عوامل آماده سازی افراد جامعه برای سازگاری با محیط اجتماعی برشمرد و تصریح کرد: تقویت، ارتقاء و اجرای صحیح قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، موجب افزایش ایمنی عبور و مرور سالم و ایمن خواهد شد.

میرفیضی با اشاره به اینکه در شهریور ماه و روزهای پایانی تعطیلات تابستان قرار داریم، تاکید کرد: طرح های ترافیکی باید با دقت و حساسیت بیشتری اجرا شود و بیشترین خدمات انتظامی، امنیتی و ترافیکی را به مردم و مسافران ارائه دهیم.