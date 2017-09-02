۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۴۲

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

آغاز پروژه ساخت خوابگاههای متاهلی در دانشگاه آزاد

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد گفت: عملیات تغییر کاربری خوابگاه های دانشجویی این دانشگاه به خوابگاه های متاهلی آغاز شده است.

حجت الاسلام ابراهیم کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: باتوجه به بومی گزینی و خالی ماندن بخشی از ظرفیت خوابگاه های دانشجویی این دانشگاه تصویب شد که این خوابگاه ها تغییر کاربری پیدا کرده و تبدیل به خوابگاه متاهلی شوند.

وی عنوان کرد: این پیشنهاد از سوی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارائه شد و مورد موافقت رئیس دانشگاه قرار گرفت.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اضافه کرد: در واحدهایی که خوابگاه های مناسب وجود داشته باشد این برنامه عملیاتی خواهد شد.

کلانتری تاکید کرد: این برنامه در دستور کار دانشگاه قرار گرفته و پیش بینی می شود تا پایان امسال بتوانیم بخشی از این خوابگاه ها را برای دانشجویان متاهل آماده سازی کنیم.

وی عنوان کرد: در شهر تهران امکان اجرای این برنامه وجود ندارد و این طرح تنها در واحدهای شهرستانی عملیاتی خواهد شد.

