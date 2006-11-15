نشست "برخورد سوء تعابیر میان غرب و اسلام" در آمریکا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه دانشگاه آلاباما، رانتیا شریف کارشناس ارشد روانشناسی و رئیس انجمن دانشجویان مسلمان هدف از برگزاری این نشست بحث و بررسی درباره دین اسلام و رفع سوء تعابیر و باورهای نادرستی که درباره این دین وجود دارد عنوان کرد.

شریف گفت: جامعه مسلمان به این می اندیشد که ما درگیر برخورد سوء تعابیر میان غرب و اسلام شده ایم و خواستار تسهیل فرآیند درک دوجانبه هستیم تا یکدیگر را بهتر بشناسیم.

شرکت کنندگان در این نشست از چهار کشور و چهار دین مختلف دعوت شده بودند تا در نشستی که دارای روحیه تکثر است موجبات بحث میان شرکت کنندگان فراهم شود.

هر کدام از شرکت کنندگان در ابتدای نشست سخنرانی کوتاهی درباره دین و چگونگی شرکت در این نشست ارائه دادند.

شریف همچنین تصریح کرد: اسلام دین صلح است و هرگونه اقدامی که صلح را خدشه دار کند ، نه تنها در نظر پیروان دین اسلام بلکه در آموزه های اسلامی نیز پذیرفته شده نیست.

عماد عبدالرئوف کارشناس مهندسی مکانیک و عضو انجمن دانشجویان مسلمان گفت: ما به عنوان مسلمان باید سایرین را در مورد دین خود مطلع کنیم تا باورهای نادرست بر اساس جهل گسترش نیابند .

انجمن دانشجویان مسلمان به عنوان یک گروه اجتماعی برای دانشجویان مسلمان و غیر مسلمان فعالیت می کند و ترویج کننده اتحاد و همبستگی میان جامعه مسلمان است که از قومیتها، فرهنگها و ملیتهای مختلفی تشکیل شده اند.

این گروه به دانشجویان مسلمان کمک می کند ایمان خود را در محیط دانشگاه حفظ کرده و به دانشجویان غیر مسلمان نیز کمک می کند که دانش خود را درباره اسلام و زیبایی های آن افزایش دهند.