اجرای طرح «سپاس» در پایگاه انتقال خون خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، احسان روشنروان، ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی اظهار کرد: در طرح سپاس، اطلاعات اهداکنندگانی که شرایط لازم را داشته باشند پس از مشاوره و انجام آزمایشهای سلامت در سامانه مربوطه ذخیره میشود و اگر در کشور بیماری به سلولهای بنیادی خونساز نیاز داشته باشد با فراخوان اهداکنندگان زمینه این خدمترسانی فراهم میشود.
روشنروان بابیان اینکه سلولهای بنیادی خونساز، آخرین امید برخی بیماران برای درمان است، تصریح کرد: با حمایت مردم و افراد نوعدوست از طرح سپاس میتوان به بزرگترین بانک سلولهای بنیادی در منطقه دست پیدا کنیم.
وی افزود: اجرای این طرح در خراسان شمالی از اول مردادماه کلید خورده است و طی یک ماه ۱۲۲ نفر شرکت کردند.
وی بابیان اینکه ۶۰ درصد اهداکنندگان خون خراسان شمالی را اهداکنندگان مستمر تشکیل میدهند، گفت: این شاخص در میانگین کشوری ۵۲.۵ درصد است.
مدیرکل انتقال خون خراسان شمالی عنوان کرد: طی پنج ماه نخست امسال ۱۰هزار و ۶۴۴ نفر به مراکز انتقال خون خراسان شمالی مراجعه کردند که از این تعداد ۶ هزار و ۸۳۷ نفر موفق به خونگیری شدند.
روشنروان از ارسال پلاسمای مازاد بر نیاز مراکز درمانی خراسان شمالی به کشورهایی ازجمله آلمان و اتریش خبر داد و گفت: پلاسمای مازاد در استان که از سایر استانها نیز متقاضی وجود ندارد از طریق ستاد مرکزی بهمنظور تهیه دارو به کشورهای دیگر ارسال میشود.
وی بابیان اینکه ۹۶ درصد نیازهای خونی مراکز درمانی خراسان شمالی در استان تأمین میشود، اظهار کرد: در سال گذشته بالغ بر ۲۰ هزار و ۲۶ واحد فرآورده خونی به سایر استانهای متقاضی ارسال شد.
وی با اشاره به اهمیت گروه خونی O منفی و نقش آن در مواقع بحران، عنوان کرد: باشگاهی در این خصوص تشکیلشده است و تاکنون ۲۶۰ نفر دارندگان این گروه خونی در آن ثبتنام کردهاند.
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