متن کامل گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی از فعالیتهای هسته ای ایران / ادامه نظارت ایران بر فرآوری و حسابرسی مواد / عدم مشاهده انحراف در فعالیتهای هسته ای ایران

گزارش البرادعی فهرست کوتاهی از ابهامات سابق مثل برنامه پلوتونیوم و یا پروژه نمک سبز را تکرار کرده است. این در حالی است که در خصوص نتایج بررسی توضیحات اخیر ایران در این موارد هیچ اشاره ای نداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، ترجمه متن کامل گزارش نوامبر 2006 آژانس بین المللی انرژی اتمی به شرح ذیل است:

1-در 31 اگوست سال 2006 ، مدیر کل درباره اجرای توافقنامه پادمانی ان پی تی در جمهوری اسلامی ایران (53/2006/GOV)گزارش داد و این گزارش تحولات را تا این تاریخ پوشش می دهد .



الف : تعلیق فعالیتهای مرتبط با غنی سازی



2-از 31 آگوست سال 2006 ، سانتریفیوژ ها در ایستگاه آزمایشی یک دستگاه و 10 دستگاه ، 20 دستگاه و اولین آبشار 164 دستگاه در کارخانه مرکزغنی سازی سوخت آزمایشی (PFEP) فعالیت کرده بودند و بیشتر تحت خلا ء ، طی دوره های ادواری UF6 به آنها خورانده می شود .نصب دومین آبشار 164 دستگاه تکمیل شد و در 13 اکتبر سال 2006 ، أزمایش این آبشار با گازUF6 آغاز شد. بین 13 آگوست تا 2 نوامبر سال 2006 ، درکل تزریق تقریبا 34 کیلو گرم از UF6 به وسیله ایران گزارش شد و تا سطوح زیر 5 درصد اورانیوم 235 غنی سازی شد .



3- بین 16 تا 18 سپتامبر سال 2006 ، آژانس یک راست آزمایی ازفهرست از موجودی ها (PIV)درکارخانه غنی سازی اورانیوم نطنز (PFEP) انجام داد . ارزیابی که می تواند همچنان با گرفتن نتایج نمونه برداری باردیگر دردست انجام قرار گیرد .



4- نتایج تحلیل نمونه های محیطی گرفته شده توسط آژانس بیانیه ایران در ژوئن سال 2006 را تایید کرد . دراین بیانیه آمده بود که ایران به سطوح غنی سازی 5 درصد اورانیوم 235 که درآزمایش اولین آبشار های 164 دستگاه در مرکزغنی سازی اورانیوم(PFEP) که همچنان معلق است ، دست یافته است. (پاراگراف 5 /53/2006/GOV) . ایران دسترسی کامل آژانس به سوابق فعالیتها ی خود را درباره تولید و تحلیل دنباله دار ، که آژانس به آنها برای تکمیل فعالیتهای حسابرسی لازم دارد، فراهم نکرده است .



5- ایران به خودداری برای گفتگو درباره اجرای نظارت از راه دور درمرکز غنی سازی اورانیوم نطنز (PFEP) ادامه می دهد . توسط آژانس مطرح شده که اقدامات به طور عادی برای راست ازمایی در تاسیسات غنی سازی عملیاتی انجام می شود. پیشنهادی ( به طور مثال دستیابی اعلام نشده مکرر ومحدود) که هم اکنون در مرکز غنی سازی اورانیوم نطنز(PFEP)عملی نیست (پاراگراف6, 53/ 2006/ GOV) .

6- در 5 نوامبر سال 2006 ، طرح راستی آزمایی اطلاعات (DIV) در مرکزغنی سازی سوخت (FEP)در نطنز انجام شد .

ب: تعلیق فعالیتهای باز فرآوری



7- آژانس استفاده از سلولهای داغ در راکتور تحقیقاتی تهران (TRR) و تاسیسات تولید رادیو ایزوتوپ زنون ، ید و عنصر مولیبدنم و احداث سلولهای داغ درراکتور تحقیقات هسته ای ایران (IR-40 ) را از طریق بازرسی ، DIV و تصاویر ماهواره ای تحت نظارت دارد . هبچ نشانه ای از فعاایتهای باز فرآوری در جریان در این تاسیسات یا هر یک از تاسیسات اعلام شده دیگر درایران وجود ندارد.



ج : راکتور تحقیقاتی آب سنگین



8- از 31 آگوست سال 2006 ، آژانس از طریق تصاویر ماهواره ای، احداث راکتور آب سنگین اراک (IR-40 ) را که همراه با احداث ادامه دار ساختمانهای مربوطه است ، تحت نظارت دارد .



د: مسائل باقی مانده



9- در 16 اکتبر سال 2006 ، آژانس به ایران نامه ای نوشت که در آن به راست آزمایی مسائلی که مدتها لاینحل باقی مانده و مرتبط به فعالیتهای هسته ای ایران است اشاره داشت. در این نامه به این حقیقت که ایران به این مسائل نپرداخته است یا شفاف سازی لازم را برای رفع عدم اطمینا ن های مربوط به برخی از فعالیتهای هسته ای خود فراهم نکرده است ، اشاره شد .

آژانس درنامه خود از ایران خواست همه اطلاعات لازم را فراهم کند و برضرورت دسترسی برای تسهیل حل تمامی مسائل راست ازمایی ( که مدتها لاینحل باقی مانده است) تاکید کرد. ایران در پاسخ خود در اول نوامبر سال 2006 ، بیان داشت که آماده رفع ابهامات است و اطلاعات ودسترسی را طبق توافقنامه پادمانی فراهم می سازد. ایران در نامه 27آوریل 2006 به این مطالب اشاره کرد که آماده است مسائل بافی مانده را با فراهم کرد ن یک جدول زمانی ظرف سه هفته آینده حل کند به شر ط آنکه پرونده هسته ای به طور کامل در چارچوب کامل آژانس بررسی شود.



د-1 بر نامه غنی سازی



د-1-1 آلودگی

10- هیچ پیشرفت اضافی در حل موضوعات آلودگی که ( پاراگراف 11 53/ 2006/ GOV) اشاره شد ، وجود نداشته است .منبع ذرات اورانیم غنی شده در سطح پایین و برخی ذرات اورانیوم غنی شده در سطح بالا (HEU) در اماکنی که ایران اعلام کرده قطعات سانتریفیوز ساخته ، استفاده و انبار شده بود . بعلاوه ، توضیحات همچنان برای ذرات اورانیوم غنی سازی شده بالا که در نمونه های تهیه شده از تجهیزات دانشگاه فنی در ژانویه سال 2006 مشاهده گردید ، ضروری است.

د-1-2 کسب فناوری سانتریفیوژ پی1 وپی 2



11- ایران هیچ گونه اطلاعات جدیدی مربوط به بر نامه سانتریفیوژهای P-1 یا P-2 در اختیار آژانس قرار نداده است .

د.2 فلز اورانیوم



12 - ایران همچنان دسترسی به یک کپی از سند 15 صفحه ای که روند کاهش UF6 به فلز اورانیوم و ریخته گری و ساختن فلز اورانیوم غنی شده و فرسوده به نیمکره ها را تشریح می کند ، فراهم نکرده است . این سند در آگوست سال 2006 توسط آژانس دوباره مهر و موم شد .

د.3 آزمایشات پلوتونیوم

13. آژانس به جستجو برای شفاف سازی از ایران در مورد آزمایشات جداسازی پلوتونیوم (که در گزارش GOV/ 2006/53 پاراگرف 15 تا 17ذکر شده) ادامه داده است. ایران شفاف سازی کافی را در مورد مسائل حل نشده در مورد این آزمایشات انجام نداده و گفته است که هیچ اطلاعات مربوط دیگری موجود نیست.

14. همانطور که در گزارش قبلی دبیر کل (GOV/2006/53 پاراگراف 17 ) منعکس شد، نتایج تحلیل نمونه های محیطی گرفته شده در انبارضایعات کرج ( که در آنجا کانتینرهایی مستقر شده که برای ذخیره اهداف اورانیوم ضعیف شده در آزمایشها مورد استفاده قرار می گیرد) وجود ذرات HEU(اورانیوم غنی شده در مقیاس بالا) را نشان می دهد . در پاسخ به درخواست آژانس در 15 آگوست سال 2006 برای اطلاعاتی در مورد منبع این ذرات، و درمورد استفاده گذشته از این کانتینرها، ایران به آژانس در نامه ای به تاریخ 6 سپتامبر 2006 اطلاع داد که این کانتینرها برای ذخیره موقت سوخت مصرفی از(راکتور تحقیقاتی تهران) TRR مورد استفاده قرار گرفته که از نظر آنها می تواند وجود ذرات HEU راتوجیه کند. نمونه های دیگری نیز از کانتینرهای دیگری گرفته شده که در مرکز تحقیقات هسته ای تهران واقع شده که برای ذخیره سوخت مصرفی از TRR مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این نمونه ها همچنان در دست انجام است.

15. تحت پوشش نامه آژانس در 16 اکتبر سال 2006 ( که در پاراگراف 9 در بالا به آن اشاره شد) برای ایران ارزیابی مفصلی در مورد نتایج تحلیل بیشتر از نمونه های گرفته شده از کانتینرها در کرج تهیه شد و درخواست شد تا شفاف سازی بیشتری را در مورد وجود ذرات HEU و شفاف سازی در مورد یافته های بیشتر پلوتونیوم در این نمونه ها ارائه دهد. در 13 نوامبر 2006، ایران پاسخی را به این درخواست ارائه کرد که هم اکنون آژانس در حال ارزیابی آن است.

ذ. دیگر مسائل اجرایی

ذ.1 تبدیل اورانیوم

16. در ژوئن سال 2006 ، ایران در تاسیسات تبدیل اورانیوم (UCF) عملیات تبدیل اورانیوم را که تقریبا شامل 160 تن کنسانتره سنگ معدن اورانیوم است آغاز کرد. از تاریخ 7 نوامبر سال 2006، تقریبا 55 تن از اورانیوم به شکل هگزا فلورید اورانیوم در این عملیات تولید شده است. همه هگزا فلورید اورانیوم تولید شده در UCF تحت جلوگیری و نظارت آژانس باقی می ماند.

د. 2. دیگر موضوعات

17. هیچ پیشرفت جدیدی برای گزارش با توجه به دیگر موضوعات اجرایی اشاره شده به آن در گزارشهای قبلی (GOV/2006/38 GOV/2006/38، پارگراف 14؛ GOV/2006/27 پارگرافهای 19 تا 20) وجود ندارد.

ر . اقدامات شفاف سازی

ر.18 . ایران هنوز به درخواستهای بلند مدت حل نشده آژانس در مورد نگرانی های آن در زمینه شفاف سازی ، دستیابی به انجام نمونه گیری بیشتر محیطی از تجهیزات و مواد مربوط به مرکز تحقیقات فیزیکی ( PHRC) پاسخ نداده ؛ همچنین ایران دستیابی برای مصاحبه با رئیس سابق این موسسه( PHRC )را فراهم نکرده است.

ر.19. ایران هیچگونه آمادگی را برای بحث در مورد اطلاعات مربوط به مطالعات ادعا شده در رابطه با پروژه موسوم به نمک سبزبرای آزمایشهای انفجارهای بالا و طراحی یک ابزار موشکی با ورود دوباره ( GOV/2006/ 53، پارگراف 26) بیان نکرده است.

به گزارش "مهر" در نتیجه گیری گزارش البرادعی آمده است:

ز-20. ایران برای آژانس دستیابی به ماده و تاسیسات هسته ای اعلام شده را فراهم کرده و گزارشهای حسابرسی لازم در مورد ماده هسته ای در رابطه با چنین ماده و تاسیساتی تهیه کرده است. به هر حال، ایران برای آژانس دسترسی کامل به سوابق عملیاتی درمرکز آزمایشی غنی سازی سوخت نطنز PFEP را تهیه نکرده است.

ز- 21. در حالی که آژانس می تواند عدم تبدیل ماده هسته ای اعلام شده در ایران را مورد راستی آزمایی قرار دهد، ناتوانی آژانس برای ایجاد پیشرفت بیشتر در تلاش های خود برای راستی آزمایی درمورد نبود مواد یا فعالیتهای هسته ای اعلام نشده در ایران باقی خواهد ماند، مگر آنکه ایران مسائل راستی آزمایی باقی مانده را مورد بررسی قرار دهد که شامل انجام آن از طریق اجرای پروتکل الحاقی است .امری که شفاف سازی لازم را فراهم می کند. پیشرفت در این زمینه پیش شرط آژانس است تا بتواند ماهیت صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران را ثابت کند.

ز-22. آژانس به ادامه تحقیق در زمینه مسائل باقی مانده حل نشده مربوط به فعالیتهای هسته ای ایران ادامه خواهد داد و مدیر کل به گزارش مناسب در این زمینه ادامه خواهد داد.