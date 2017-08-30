مقامات رژیم صهیونیستی:اسد کنترل سوریه را به دست خواهد گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، روزنامه «اسرائیل هایوم» گزارش داد که مقامات وزارت جنگ رژیم صهیونیستی معتقدند که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تا پایان سال آتی میلادی کنترل اکثریت مناطق این کشور را به دست می گیرد.

صهیونیستها هم چنین تاکید کردند که روند موجود در منطقه و جهان و در راس آن تصمیمات آمریکا در خصوص توقف کمک های خود به گروه های مسلح در سوریه و بی توجهی به آنچه که در سوریه می گذرد و افزایش حضور ایران در این کشور باعث شده تا آنها چنین پیش بینی را داشته باشند.

این روزنامه در ادامه نوشت که جدیدترین ارزیابی ها از اوضاع سوریه در وزارت جنگ رژیم صهیونیستی بیانگر این است که اوضاع سیاسی در این کشور به شرایط قبل از ۲۰۱۱ بازنخواهد گشت. آنها مدعی هستند که سوریه به اقلیم های خود مختار تقسیم خواهد شد.

این گزارش تاکید کرد: تحولات مذکور از آغاز سال ۲۰۱۴ شروع شد یعنی زمانیکه دولت باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا توجه خود را از تلاشها برای براندازی اسد به جنگ علیه داعش به همراه حملات هوایی گسترده نیروهای روسی متمرکز کرد. دولت دونالد ترامپ نیز بیشتر به مسائل داخلی و بین المللی دیگر نظیر تهدیدات کره شمالی توجه دارد. رسانه های آمریکایی معتقدند که ترامپ اخیرا به آژانس اطلاعات مرکزی این کشور دستور داده تا برنامه سری حمایت تسلیحاتی از گروه های مسلح در سوریه را که از سال ۲۰۱۳ آغاز شد تمام کند.