پنجمین بیمارستان صحرایی مرکزی همزمان با دهه ولایت افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن کریمی روز چهارشنبه در نشست با خبرنگاران در اراک اظهار داشت: همزمان با دهه ولایت پنجمین بیمارستان صحرایی شهید مدافع حرم علی اکبر عربی، با مساعدت و همکاری سازمان بسیج جامعه پزشکی توسط سپاه روح الله استان مرکزی در روستای محروم چهارچشمه خمین به بهره برداری می رسد.

وی بابیان اینکه ۵۰ روستا از خدمات این بیمارستان صحرایی بهره مند می شوند، افزود: ۴۰ نفر پزشک متخصص و فوق تخصص و ۲۵ نفر پزشک عمومی در ۲۰ نوع تخصص در بیمارستان صحرایی شهد علی اکبر عربی روستای محروم چهارچشمه خمین خدمت رسانی خواهند کرد .

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی بیان داشت: افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، خانواده های شهدا و ایثارگران، بیماران محروم و بی بضاعت روستایی و بیماران بی بضاعت حاشیه شهرها از جمله گروه های هدف خدمت رسانی بیمارستان های صحرایی هستند.

کریمی تصریح کرد: جمعیت هدف این بیمارستان صحرایی از نظر تعداد افراد ویزیت در غربالگری ۲۵هزار نفر و تعداد افراد نیازمند ویزیت تخصصی دو هزار نفر پیش بینی شده است.

وی عنوان کرد: اورتوپدی، قلب، داخلی، زنان، جراحی، اطفال، نوزادان، چشم، عفونی، روانپزشکی، دندانپزشکی، گوارش، غدد، مغز و اعصاب، جراحی، ریه، روماتولوژی، طب سنتی و پوست و مو از تخصص های موجود و فعال در این بیمارستان صحرایی است.

وی همچنین ارایه خدمات درمانی تخصصی به بسیجیان و مردم مناطق محروم، حفظ انسجام و ارزیابی میزان آمادگی تیم های پزشکی تخصصی و کمک به محرومیت زدایی و ارتقای سطح سلامت مردم این مناطق را بخشی از اهداف برپایی بیمارستان های صحرایی در مناطق مختلف استان مرکزی عنوان کرد.

براساس این گزارش، فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی با اشاره به اینکه برپایی بیمارستان صحرایی در استان مرکزی یکی از صدها اقداماتی و خدماتی است که هرساله سپاه به جامعه اسلامی ارایه می کند، اظهار داشت: سپاه خود را موظف می داند در بخش های مختلف از توانمندی هایی که دارد در مسیر پیشرفت و آبادانی کشور اسلامی و انقلابی ایران و مردم خوب و قدرشناس و ولایتمدار، بهره گیری کند.

وی ادامه داد: طی سال های گذشته در منطقه کمیجان، هندودر شازند، زالیان شازند و خنداب، بیمارستان صحرایی بر پا شده و امسال نیز توفیق داریم در زادگاه حضرت امام خمینی(ره) یعنی خمین این خدمات را ارایه دهیم .

کریمی در پایان برگزاری مانورهای تخصصی امداد و درمان با هدف ایجاد آمادگی برای شرایط اضطراری و بحرانی، شناسایی بیماری های بومی مناطق محروم، کاهش ارجاع بیماران روستایی به بیمارستان های شهری و نمایش توان رزمی و تخصصی بسیج در مدیریت بحران را از دیگر اهداف برپایی بیمارستان های صحرایی برشمرد.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی خاطرنشان کرد: دانشکده علوم پزشکی خمین، دانشگاه علوم پزشکی اراک، مدیریت درمان و تامین اجتماعی استان، هلال احمر، انتقال خون، فرمانداری خمین، آموزش و پرورش خمین و سپاه ناحیه خمین در ایجاد و برپایی این بیمارستان صحرایی با سپاه همکاری داشتند.

گفتنی است از چهاردهم تا هفدهم شهریورماه به عنوان دهه ولایت نام گذاری شده است.