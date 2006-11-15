به گزارش خبرنگار مهر، این اثر مستند یکی از ساخته های جدید شبکه تلویزیونی BBC انگلستان است که با استفاده از یک روایت ساده به تصویر درآمده و بر اساس مشاهدات یک محقق انگلیسی شکل می گیرد. این محقق به مناطق مختلف کره زمین با خشکترین، سردترین، مرطوبترین یا گرمترین آب و هوا سفر و شرایط زندگی ساکنان این مناطق را بررسی می کند.



در مجموعه مستند "سفر بی پایان" علاوه بر بررسی شرائط ساکنان این مناطق از نظر تغییرات فیزیکی و تطابق پذیری اندام داخلی، بخشی از آداب و رسوم ساکنان این مناطق و شیوه های مقابله با شرایط نامساعد طبیعی را نیز به تصویر درمی آورد. بخش هایی از هندوستان، برخی از کشورهای امریکای جنوبی، تعدادی از کشورهای آفریقایی و قطب از جمله مناطقی هستند که گروه تولید این برنامه به آنها سفر می کند.



در مجموعه مستند "سفر بی پایان" علاوه بر آب و هوا، بخشی از آثار باقیمانده موجودات ماقبل تاریخ در این مناطق با توجه به سنگواره ها و فسیل های باقیمانده از آنها مورد بررسی قرار می گیرد. وجود انسان های غول پیکر، ببر دندان خنجری و ماموت ها بخشی از سنگواره های مورد مطالعه این برنامه را تشکیل می دهند. همچنین بررسی آثار و نحوه زندگی انسان های شکارچی و ابزار و وسائل شکارچیان نخستین در این برنامه بررسی می شود.



مستند "سفر بی پایان" در قالب 12 قسمت 40 تا 50 دقیقه ای تولید شده که هر هفته سه شنبه ها از شبکه چهار سیما پخش می شود. این مجموعه به همت تامین برنامه شبکه چهار روی آنتن می رود.