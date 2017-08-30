جوانان اسلامی تربیت یافته مکتب عاشورا و گفتمان امام راحل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام زین العابدین روحانی نیا عصر چهارشنبه در آئیین اختتامیه طرح اوقات فراغت دانش آموزان طرح هسته های فرهنگی مازندران در اردوگاه دانش آموزی مشهد مقدس ضمن عرض تبریک بمناسبت فرا رسیدن عید قربان و غدیر و با اهمیت برگزاری دعای عرفه در این ماه عزیز اظهار داشت: جوان و نوجوان ایران اسلامی به برکت حماسه خونین سیدالشهداء (ع) و حماسه عاشورا و با گفتمان امام خمینی (ره) تربیت یافته و مسیر رشد و تعالی را به سرعت می پیماید.

وی در ادامه ضمن اهمیت انس با قرآن ؛ ذکر دعا و نیایش و توسل به اهل بیت (ع) در این ایام و در دوران جوانی و نوجوانی افزود: جوان و نوجوانان ایران اسلامی باید مسلح به سلاح ایمان و علم روز باشند تا در مسیر پیشرفت نظام مقدس جمهوری اسلامی و اهداف عالی نظام گام های اساسی بردارند.

استادحوزه علمیه مازندران در بخش دیگری از سخنان خود در این آئیین اختتامیه ضمن اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص جوانان و نوجوانان ایران اسلامی تصریح کرد : امام خمینی (ره) به پشتوانه این جوانان و نوجوانان در سال ۱۳۵۷انقلاب اسلامی را به رخ جهانیان کشید و ایران اسلامی را از چنگال نظام سلطه و دست نشانده آن آزاد کرد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به دشمنی مستکبرین عالم و برخی از متحدان آن در منطقه نسبت به انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی تاکید کرد : دشمنان ایران اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تمام توان خود را در جهت ضربه زدن به این نظام مقدس بکار گرفته اند و برجسته ترین آن در سال های اخیر تحریم های ظالمانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی است ولی ایران عزیز به همت همین جوانان مومن و انقلابی خود در میادین بین المللی و عرصه های مختلف علمی ، فرهنگی ، هنری ، ورزشی و سیاسی و اقتصادی حائز رتبه های عالی و برتر هستند.

زین العابدین روحانی نیا در ادامه سخنان خود به اهداف اصلی طرح هسته های فرهنگی ویژه طرح اوقات فراغت اشاره کرد و بیان داشت : مهم ترین دغدغه مجموعه فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران مسئله تربیت فعالان فرهنگی و دینی در جامعه اسلامی است و امیدواریم دانش آموزان طرح هسته های فرهنگی در آینده سفیران فرهنگی ما در جامعه اسلامی باشند.

دبیر طرح اوقات فراغت اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران در پایان با اشاره به برگزاری اردوهای زیارتی این طرح فرهنگی در جوار بارگاه ملکوتی امام هشتم امام رضا (ع) و استفاده از فضای معنوی این مکان مقدس در پایان این دوره اظهار کرد : جوانان و نوجوانان ایران اسلامی جهت کسب مهارت های زندگی شان باید در سیره و منش اهل بیت (ع) جستجو کنند و وجود مقدس حضرت رضا (ع) در این آستان مقدس و سیره رضوی ایشان مهم ترین الگو برای جوانان و نوجوانان ایران اسلامی است.

گفتنی است آئیین اختتامیه طرح هسته های فرهنگی ویژه اوقات فراغت(پسران ) دانش آموزان شهرهای مازندران امروز در مشهد مقدس به پایان رسید و آئیین افتتاحیه اردوی دانش آموزی طرح هسته های فرهنگی ویژه دختران از تاریخ ۱۶شهریور در مشهد مقدس شروع و تا ۱۹ شهریورسال جاری به پایان می رسد.