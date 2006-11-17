  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۶ آبان ۱۳۸۵، ۱۳:۳۸

باشگاه سپاهان خبر جدایی عمادرضا را تکذیب کرد/ لوکا دروازه بان خارجی نمی خواهد

باشگاه سپاهان خبر جدایی عمادرضا را تکذیب کرد/ لوکا دروازه بان خارجی نمی خواهد

باشگاه فولاد مبارکه سپاهان خبر پیوستن عمادمحمدرضا مهاجم عراقی خود به یکی از باشگاههای عربستانی را تکذیب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مسؤولان باشگاه سپاهان در واکنش به اخبارمندرج در برخی رسانه ها پیرامون پیوستن عمادرضا به باشگاههای عربستان اعلام کردند این مهاجم به منظور حضور قدرتمندانه سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا مورد توجه کادرفنی است و به هیچ وجه ترانسفر وی صحت ندارد.

همچنین حمید باقری مدیر روابط عمومی باشگاه سپاهان تمایل لوکا بوناچیچ برای جذب دروازه بان خارجی را تکذیب کرد و اعلام نمود آرمناک پطروسیان و مسعود همامی همچنان در این تیم دروازه بانان مورد نظر سرمربی کروات هستند.

تمرینات روز پنجشنبه سپاهان از سوی کادر فنی تعطیل اعلام شد و بازیکنان سپاهان از ساعت 14 روز جمعه دور جدید تمرینات خود را در ورزشگاه آرارات از سر می گیرند. سپاهان در هفته دهم رقابتهای لیگ برتر سه شنبه هفته آینده در ورزشگاه نقش جهان در یک مصاف حساس به دیدار پاس می رود.

کد خبر 407446

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها