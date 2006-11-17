باشگاه سپاهان خبر جدایی عمادرضا را تکذیب کرد/ لوکا دروازه بان خارجی نمی خواهد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مسؤولان باشگاه سپاهان در واکنش به اخبارمندرج در برخی رسانه ها پیرامون پیوستن عمادرضا به باشگاههای عربستان اعلام کردند این مهاجم به منظور حضور قدرتمندانه سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا مورد توجه کادرفنی است و به هیچ وجه ترانسفر وی صحت ندارد.

همچنین حمید باقری مدیر روابط عمومی باشگاه سپاهان تمایل لوکا بوناچیچ برای جذب دروازه بان خارجی را تکذیب کرد و اعلام نمود آرمناک پطروسیان و مسعود همامی همچنان در این تیم دروازه بانان مورد نظر سرمربی کروات هستند.

تمرینات روز پنجشنبه سپاهان از سوی کادر فنی تعطیل اعلام شد و بازیکنان سپاهان از ساعت 14 روز جمعه دور جدید تمرینات خود را در ورزشگاه آرارات از سر می گیرند. سپاهان در هفته دهم رقابتهای لیگ برتر سه شنبه هفته آینده در ورزشگاه نقش جهان در یک مصاف حساس به دیدار پاس می رود.