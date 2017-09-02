حاشیه های زود هنگام در والیبال ورامین/مسئولین مدیریت کنند

خبرگزاری مهر ، گروه استان ها - وحید محمدی یکتا: ورامین مردم ورزش دوستی دارد، به طوری که این شهرستان در رقابت های قهرمانی و ورزشی کشور تاکنون نقش عمده و مهمی ایفا کرده اند و جایگاه ورامین در ورزش کشور، به خصوص والیبال بر کسی پوشیده نیست.

تیم متین صالحین ورامین چند سالی است که به‌ عنوان نماینده دیار ۱۵ خرداد، در مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور حضور پیدا کرده و موفقیت های عمده ای در این زمینه نیز کسب کرده است.

نماینده والیبال شهرستان ورامین در این چند سال قهرمانی لیگ برتر ایران، قهرمانی والیبال آسیا و عناوین جالب توجهی کسب کرده است و هواداران فراوانی از میان جوانان و علاقمندان به والیبال دارد.

اما حواشی حضور این تیم در سال های اخیر همواره مشکلاتی برای حضور در لیگ برتر ایجاد کرده است.

فصل قبل، در تمام مدت حضور این تیم شاهد نگرانی هایی در بین جوانان و والیبال دوستان در خصوص کناره گیری تیم متین صالحین وامین از لیگ برتر بودیم، روزی بازیکنان به دلیل عدم دریافت مبلغ قرارداد در تمرینات حاضر نمی شدند و روزی دیگر فدراسیون والیبال این تیم را به دلیل بدهی ۳ بر صفر بازنده اعلام می کرد.

این مشکلات تا راه انداختن کمپین فروش کلیه برای حمایت مالی این تیم توسط طرفداران ادامه یافت، اما با هر سختی و مشقتی که بود، حضور این تیم لیگ برتری در مسابقات ادامه یافت.

اما در سال جاری و قبل از شروع مسابقات لیگ برتر زمزمه هایی مبنی بر انتقال این تیم از ورامین شنیده می شود و دلیل این انتقال نیز عدم اختصاص سالن ورزشی شهید گلعباسی، برای تمرینات و برگزاری مسابقات والیبال به تیم متین صالحین ورامین توسط اداره ورزش و جوانان این شهر است.

اداره ورزش و جوانان سنگ اندازی می کند

رییس هیات والیبال شهرستان ورامین، از عدم اختصاص سالن ورزشی شهید گلعباسی را به عنوان سنگ اندازی در راه حرکت متین صالحین ورامین تعبیر کرده و گفته است: اگر اداره ورزش حمایتی از تیم ما نمی کند حداقل در مسیر ما سنگ اندازی نکند.

احسن الله شیرکوند افزود: رئیس یک اداره نباید فقط به دنبال اطاعت از مسئولان بالادستی و منافع آنان باشد بلکه باید به فکر مردم و جوانان این دیار نیز باشد.

وی اضافه کرد: ما در هر فصل جنگی با تیم های دیگر در رقابت های لیگ داریم اما گویا در این فصل باید باید برای متولیان ورزش در منطقه نیز انرژی گذاشته و هزینه دهیم.

سالن شهید گلعباسی متعلق به تمام تیم های ورامینی حاضر در مسابقات قهرمانی کشور است

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که شهرستان ورامین، تنها همین یک سالن ورزشی را دارد، اظهار داشت: سالن شهید گلعباسی، متعلق به شخص من نیست، به تمام ورزش شهرستان تعلق دارد و در اختیار ورزشکاران ورامین است.

ابراهیم شیرکوند اضافه کرد: ما در حال حاضر یک تیم فوتسال حاضر در لیگ دسته اول کشوری را داریم و قطعا آن ها نیز حق دارند از این سالن بهره برداری کنند، علاوه بر آن تکواندو ورامین در سطح کشور مطرح است و این عزیزان نیز می توانند از سالن ورزشی شهید گلعباسی استفاده کنند.

وی ادامه داد: نباید تیم والیبال تقاضا داشته باشد، که تنها سالن ورزشی شهرستان اختصاص به آن ها یافته و تیم های مطرح رشته های دیگر ورزشی بدون امکانات باشند، این اقدام نه عقلانی است و نه منصفانه است، ما از والیبال ۱۰۰ درصد دفاع می کنیم و با برنامه ریزی دقیق سعی در حمایت از همه رشته های ورزشی با در نظر گرفتن میزان امکانات شهرستان داریم.

سالن شهید گلعباسی مختص والیبال است

فرماندار ورامین، به عنوان نماینده عالی دولت در این شهرستان، نظرات متفاوتی نسبت به اداره ورزش و جوانان ورامین دارد.

محمد رضا یوسفی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: کف پوش سالن شهید گلعباسی، مختص والیبال طراحی و آماده شده است و از طرفی هر تیم لیگ برتری حاضر در مسابقات باید یک سالن ورزشی اختصاصی داشته باشد.

وی افزود: به همین دلیل امکان حضور تیم فوتسال در این سالن وجود ندارد و این سالن اختصاص به والیبال خواهد داشت.

فرماندار ورامین گفت: برای تیم فوتسال یک سالن مناسب تهیه خواهیم کرد و جای نگرانی نیست.

به هر تقدیر، باید مسئولان شهرستان ورامین، طوری مدیریت کنند، که با امکانات موجود، همه رشته های ورزشی حاضر در مسابقات کشوری، که به عنوان نماینده ورزش ورامین در این مسابقات حاضر هستند، حمایت شوند، در این راستا تشکیل یک اتاق فکر قوی و هماهنگی دقیق بین مسئولان شهرستان بیش از پیش اهمیت خواهد داشت.