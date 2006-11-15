به گزارش خبرگزاری مهر، خانم امیمه محسن، نماینده زنان حزب الله لبنان در ایران در جمع مسئولان و اعضای انجمن های اسلامی دانش آموزان تاکید کرد: جنگ اصلی حزب الله فقط دفاع از سرزمین نبود، بلکه جنگ اصلی ما دفاع از فرهنگ در مقابل آمریکا واسرائیل بود.

تشکل های دانش آموزی اگر میانشان وحدت نباشد و نتوانند کار مشترک انجام دهند و با هم به صورت اصولی گفتگو کنند خطرناک می شوند. هر گروه و تشکلی باید دنبال وحدت و رسین به نقاط مشترک باشد تا به پیروزی برسد؛ حزب الله هم پیروز شد زیرا دنبال وحدت بود.

وی در این دیدار که با حضور نمایندگان جنبش دانش آموزی در دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان برگزار شد، گفت: من افتخار می کنم از اینکه در مقابل کسانی نشسته ام که قرار است آینده کشور را بدست گیرند؛ توصیه من این است که به دنبال پیشرفت و تکامل در کنار هم باشید و توجه داشته باشید که پیشرفت همیشه هست اما تکامل همیشه در کشور وجود ندارد.

خانم محسن در ادامه با تاکید بر این اصل که ما نباید مشکلاتمان را به دوش دیگران بیاندازیم بلکه باید خودمان تلاش کنیم و با همفکری مشکلاتمان را حل کنیم. خیلی از کشورهای عربی نمی توانند با آمریکا واسرائیل قطع رابطه کنند اما افراد آن جامعه خودشان قطع وابستگی اقتصادی می کنند، به طور مثال از خوراک یا پوشاک آمریکایی استفاده نمی کنند ویا محصولاتشان را نمی خرند چون می دانند که مبلغی که پرداخت می کنند فردا به شکل اسلحه ای نظامی و فرهنگی جان خودشان را تهدید میکند.

نماینده زنان حزب الله لبنان خاطر نشان کرد: درست است که لبنان بیشتر شهید داد و خرابی زیادی دید، اما ما پیروز شدیم چون از اول هدفمان را مشخص کردیم و آن این بود که گفتیم ما تکلیفمان را انجام می دهیم چه پیروز بشویم چه نه، اما اسرائیل دائم اهداف خود را تغییر داد و شکست خورد.