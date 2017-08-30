راه اندازی طرح پایلوت اتوبوس مدرسه در منطقه ٤ شهرداری

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی با بیان این که امسال سعی کردیم با نگاه جدیدی بحث سرویس مدارس را دنبال کنیم گفت : یکی از اقدامات ایجاد و راه اندازی ٣خط اتوبوس مدرسه در منطقه ٤است. این خطوط در ساعت هایی که دانش آموزان رفت و آمد دارند سرویس دهی می کنند و دارای علامت اختصاصی سرویس مدرسه هستند.

وی با اشاره به این که این اقدام برای دانش آموزان هنرستانی و دبیرستانی مفید خواهد بود زیرا دانش آموزان این رده تحصیلی می توانند به شکل مستقل به مدرسه بروند گفت : چنانچه این طرح موفق شود آن را در دیگر مناطق شهر تهران نیز اجرایی خواهیم کرد.

معاون شهردار تهران با بیان این که دومین اقدام در این زمینه ورود اتوبوس مدرسه است گفت : این خودروها، مینی باس هایی با ظرفیت ۱۴ نفر هستند که به شکل ویژه به ناوگان اضافه می شوند.درنظر داریم به تدریج از این اتومبیل های ویژه برای سرویس مدارس استفاده کنیم.

حسینی با اشاره به این که رنامه ریزی ما این است که ظرف ۴ سال آینده این موضوع را به سرانجام برسانیم گفت : بحث رسیدگی و نظارت بر سرویس مدارس دارای سه ضلع شهرداری،پلیس و آموزش و پرورش است.اگر مدیران مدارس و همین طور انجمن اولیا و مربیان با ما همکاری لازم را نداشته باشند به تنهایی نمی توانیم موفق شویم.

وی ادامه داد : زمانی که ماشینی آرم سرویس مدرسه را می گیرد راننده خودرو آموزش های لازم را توسط همکاران پلیس می بیند و آرمی که بعد از دوره به سرویس مدارس داده می شود،صرفا یک برچسب نیست و اگر نباشد، یک فرآیند ناقص شکل می گیرد.حدود ۳۰ هزار خودرو در این موضوع دخالت دارند که قطعا امکان کنترل تک تک آنها برای پلیس در طول یک ماه وجود ندارد و در این بخش نظارت اصلی را خود خانواده ها و مدیران مدارس باید انجام دهند.