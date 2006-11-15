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۲۴ آبان ۱۳۸۵، ۱۴:۱۶

مصطفی دنیزلی :

چند بازیکن جوانان پرسپولیس را پسندیدم/ ایران وطن دوم من است

چند بازیکن جوانان پرسپولیس را پسندیدم/ ایران وطن دوم من است

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از پیروزی 6 بر یک مقابل تیم جوانان این باشگاه از عملکرد بازیکنان تیم خود در این دیدار دوستانه تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دنیزلی پس از پایان این دیدار تدارکاتی در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه بازیکنان تیم ما در شرایط مسابقه نبودند از عملکرد آنها رضایت کامل دارم . بازیکنان ما در این دیدار بخوبی طرح هایی که مدنظر داشتیم را به اجرا درآوردند.

وی در خصوص تیم جوانان پرسپولیس گفت: تیم جوانان بازی خوبی را مقابل تیم ما به اجرا گذاشت. من چند بازیکن این تیم را پسندیدم و از آنها دعوت خواهم کرد تا در تمرینات تیم بزرگسالان شرکت کنند.

دنیزلی در پایان در خصوص شایعاتی که اخیرا در خصوص بی احترامی او به بازیکنان پرسپولیس و فرهنگ ایرانی شنیده می شود افزود: ایران وطن دوم من است و من بازیکنان ایرانی را بسیار دوست دارم. آنچه درخصوص من در یکی از روزنامه های ورزشی نوشته شده به هیچ وجه صحت ندارد و من این موضوع را پیگیری می کنم.

کد مطلب 407453

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