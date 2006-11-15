چند بازیکن جوانان پرسپولیس را پسندیدم/ ایران وطن دوم من است

به گزارش خبرنگار مهر، دنیزلی پس از پایان این دیدار تدارکاتی در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه بازیکنان تیم ما در شرایط مسابقه نبودند از عملکرد آنها رضایت کامل دارم . بازیکنان ما در این دیدار بخوبی طرح هایی که مدنظر داشتیم را به اجرا درآوردند.

وی در خصوص تیم جوانان پرسپولیس گفت: تیم جوانان بازی خوبی را مقابل تیم ما به اجرا گذاشت. من چند بازیکن این تیم را پسندیدم و از آنها دعوت خواهم کرد تا در تمرینات تیم بزرگسالان شرکت کنند.

دنیزلی در پایان در خصوص شایعاتی که اخیرا در خصوص بی احترامی او به بازیکنان پرسپولیس و فرهنگ ایرانی شنیده می شود افزود: ایران وطن دوم من است و من بازیکنان ایرانی را بسیار دوست دارم. آنچه درخصوص من در یکی از روزنامه های ورزشی نوشته شده به هیچ وجه صحت ندارد و من این موضوع را پیگیری می کنم.