فرانسه از احتمال رایزنی با ۱+۵ درباره توافق مکمل «برجام» خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، فرانسه امروز از احتمال رایزنی با کشورهای ۱+۵ در راستای رسیدن به توافق مکمل «برجام» به نحوی که دربرگیرنده برنامه موشکی ایران پس از توافق هسته ایِ ۱۴ جولای سال ۲۰۱۵ (۲۳ تیرماه ۱۳۹۴) باشد، خبر داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه روز چهارشنبه طی کنفرانسی خبری گفت: «رئیس‌جمهور [امانوئل ماکرون] روز ۲۹ اوت اعلام کرد که توافق وین را می‌توان با همکاری برای دوران پس از سال ۲۰۲۵ و همکاری‌های ضروری درباره استفاده [ایران] از موشک‌های بالستیک تکمیل کرد.»

«آگنس روماتت اسپاین» در ادامه افزود: «این همکاری می‌تواند موضوع رایزنی‌های آتی با شرکای ما باشد.»