200 دستگاه خودرو سنگین شمال تهران را برف روبی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس سید علیرضا حسینی در چهل و سومین جلسه مجمع دبیران شورایاری و معتمدان محلات منطقه یک در حسینیه سوهانک ، افزود: در 9 ناحیه محل استقرار ماشین آلات مشخص و 20 کانکس و همچنین ماشین آلات نمک پاش هوشمند که به طور مکانیکی مقدار مورد نیاز شن را مشخص در معابر پخش می کند نیز تهیه که پس از برف روبی و شن پاشی ، 2 دستگاه جاور مسیرهای اصلی را رفت و روب کند تا شن موجود در سطح معابر منجر به استهلاک آسفالت و لاستیک ماشین ها نشود.

وی تصریح کرد: کل مساحت محدوده شهرداری این منطقه حدود 600 کیلومتر مربع است که با بارش برف نیاز به برف روبی همزمان خواهد داشت و از این مقدار 200 کیلومتر مربع آن در معابری به عرض 2 تا 3 متر و کوچه باغ های باریک قرار دارد که کار خدمات رسانی را را با وقفه روبرو می سازد.

معاون شهردار منطقه یک افزود: یکی از مهم ترین طرح های ستاد برفی روبی سال جاری ، جدا کردن پاکسازی بزرگراه ها از پاکسازی خیابان ها و معابر اصلی و فرعی منطقه و نیز کارگران جمع کننده زباله از کارگران برف روب است تا حدمات رسانی شهری در همه بخش ها به خوبی انجام شود.

حسینی گفت: در این منطقه 35 کیلومتر مسیل قرار دارد که 10 کیلومتر آن سرپوشیده و 25 کیلومتر روباز است و با برنامه ریزی انجام شده پیمانکاران ذیربط اقدام به برف روبی و پاکسازی آن خواهند کرد.

وی افزود: تهیه 200 هزار تن شن مخصوص نصب مخزن در بزرگراه ها و مسیرهای پرتردد و در مجاورت مدارس و مساجد و تحویل کیسه های شن مخصوص به آنان، رسیدگی به وضعیت ترافیکی بر روی پل های منطقه و برف تکانی همزمان از درختان از جمله اقدامات داخلی منطقه و نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، دپوی زنجیر چرخ در ترمینال تجریش، اعلام زمان تعطیلی مدارس قبل از خروج دانش آموزان از منازل از جمله هماهنگی های انجام شده از سوی ستاد برف روبی منطقه با ادارات و سازمان ها بوده است.