به گزارش خبرنگار مهر، بختیار رازانی شامگاه چهارشنبه در کارگروه حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان با اشاره به اینکه ۶۷ واحد صنعتی استان در تملک بانک ها است، افزود: متاسفانه لرستان در این زمینه بیشترین آمار کشور را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: تملک یک فرآیند قانونی است اما متاسفانه فرآیند بیهوده ای است زیرا ماحصل و نتیجه آن حمایت از تولید نیست.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اظهار کرد: واقعیت فرآیند تملک این است که بانک باید از طریق مزایده، اجاره به شرط تملیک و ... زمینه را برای باز فعال کردن واحدهای تولیدی فراهم کند اما چون کار بانک ها، بنگاه داری نیست، واحدها از این طریق مستهلک می مانند.

رازانی گفت: متاسفانه ما واحدهایی داریم که بعد از ۴ تا ۵ سال تملیک، بانک ها حتی یک نگهبان برای نگهبانی از املاک و اموال آن واحدها ندارند و این در حالیست که این اموال بیت المال هم هستند.

وی افزود: واقعیت این است که فرآیند تملک در استان مشکلی کم نکرده است و امروز باز هم ۲۰ واحد دیگر روی دست ما مانده است و بانک ها می خواهند آنها را تملک کنند.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان ادامه داد: از آنجا که می دانیم این کار بانک ها هم منتج به نتیجه نمی شود در فرایند تملیک، تعویق ایجاد می کنیم تا به صورت ویژه بازنگری و بررسی شود.

رازانی تصریح کرد: این مشکل باید به نحوی حل شود زیرا نتیجه ای برای استان نداشته و به نوعی یک فرآیند بیهوده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به مشکل قطع گاز در شهرک صنعتی شماره ۲ اشاره کرد و گفت: مقرر شده بود که شرکت گاز در تاریخ های ۱۴ تا ۱۶ ماه گذشته گاز را برای برخی تعمیرات قطع کند که به دلیل ممانعت شرکت پتروشیمی، این کار را نکرده اند و هفتم شهریور یعنی دیروز بدون اطلاع این کار را کرده اند.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان افزود: هر واحد صنعتی که از این محل خسارت ببیند و به خصوص واحدهایی که خط تولید آنها خمیره یا ذوب و غیره است، می تواند مدعی خسارت از شرکت گاز شود زیرا این کار بدون اطلاع بوده است.