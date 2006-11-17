  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۶ آبان ۱۳۸۵، ۱۱:۰۲

همایش "انسان شناسی فرهنگی و اخلاق شهروندی" برگزار می شود

نخستین همایش تخصصی "انسان شناسی فرهنگی و اخلاق شهروندی" از سوی مرکز مطالعات فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و با همکاری گروه تخصصی انسان شناسی فرهنگی انجمن جامعه شناسی ایران، در روزهای 13 و 14 دی ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین همایش انسان شناسی فرهنگی و اخلاق شهروندی در نظر دارد به موضوعاتی نظیر نقش دین و اخلاق در تقویت فرآیند شهروندی، مفهوم اخلاق شهروندی فرهنگ شهروندی و روش های فرهنگی تقویت اخلاق شهروندی، انسانشناسی شهری و کاربرد آن در حل مشکلات فرهنگی شهری، فرآیند های هویت یابی و بحران های هویتی در شهر، وجدان کاری و اخلاق شهروندی بپردازد.

از دیگر موضوعات این همایش خرده فرهنگ های شهری و فرآیندهای شهروند سازی، انسان شناسی شهری و مدیریت شهری، نقش خانواده و تربیت در تحکیم پایه های شهروندی، نقش ارتباطات و رسانه ها در تقویت اخلاق شهروندی، نقش سازمانهای غیر دولتی در تقویت فرآیند شهروندی و نقش دولت در اخلاق شهروندی است.

کد خبر 407461

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها