همایش "انسان شناسی فرهنگی و اخلاق شهروندی" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین همایش انسان شناسی فرهنگی و اخلاق شهروندی در نظر دارد به موضوعاتی نظیر نقش دین و اخلاق در تقویت فرآیند شهروندی، مفهوم اخلاق شهروندی فرهنگ شهروندی و روش های فرهنگی تقویت اخلاق شهروندی، انسانشناسی شهری و کاربرد آن در حل مشکلات فرهنگی شهری، فرآیند های هویت یابی و بحران های هویتی در شهر، وجدان کاری و اخلاق شهروندی بپردازد.

از دیگر موضوعات این همایش خرده فرهنگ های شهری و فرآیندهای شهروند سازی، انسان شناسی شهری و مدیریت شهری، نقش خانواده و تربیت در تحکیم پایه های شهروندی، نقش ارتباطات و رسانه ها در تقویت اخلاق شهروندی، نقش سازمانهای غیر دولتی در تقویت فرآیند شهروندی و نقش دولت در اخلاق شهروندی است.

