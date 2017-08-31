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۹ شهریور ۱۳۹۶، ۸:۵۷

مدیرکل مدیریت بحران استان هرمزگان:

تمهیدات لازم برای اسکان موقت اتخاذ شد/مردم آرامش خود را حفظ کنند

تمهیدات لازم برای اسکان موقت اتخاذ شد/مردم آرامش خود را حفظ کنند

بندرعباس - مدیرکل مدیریت بحران استان هرمزگان گفت: با همکاری هلال احمر هرمزگان تمهیدات لازم جهت اسکان موقت اتخاذ شده است.

علیرضا صفا ایسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تمهیدات اتخاذ شده در کانون زمین لرزه بیان داشت: با وقوع زمین لرزه صبح پنجشنبه و وقوع ۱۴ پس لرزه تمهیدات لازم جهت اسکان موقت مردم در کانون اصلی زمین لرزه دیده شده است.

وی عنوان کرد: اماکن امن در اطراف شهر و حتی پارکها جهت اسکان موقت مشخص شده است تا مردم در این اماکن حضور یابند. خوشبخانه حضور به موقع تیم های امداد و نجات در ساماندهی شرایط مناسب و مطلوب بود.

صفا خاطرنشان کرد: مردم نگران نباشند و با تیم های امداد و نجات همکاری داشته باشند.

زمین لرزه ای به قدرت ۵.۴ ریشتر ساعت ۶ صبح پنجشنبه در فاصله ۲۰ کیلومتری از شهر زیارتعلی شهرستان روان رخ داد این زمین لرزه در شهرستانهای رودان و بندرعباس احساس شد.

طبق گفته مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان این زمین لرزه خسارت جانی در پی نداشته است و تیم های امداد و نجات در محل حادثه حضور فعال دارند.

علی اعمی مدیرکل هلال احمر هم از اعزام تیم های پشتیبان و اقلام امدادی همچون چادر به کانون اصلی زلزله خبر داد.

کد مطلب 4074682

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