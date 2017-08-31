تمهیدات لازم برای اسکان موقت اتخاذ شد/مردم آرامش خود را حفظ کنند

علیرضا صفا ایسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تمهیدات اتخاذ شده در کانون زمین لرزه بیان داشت: با وقوع زمین لرزه صبح پنجشنبه و وقوع ۱۴ پس لرزه تمهیدات لازم جهت اسکان موقت مردم در کانون اصلی زمین لرزه دیده شده است.

وی عنوان کرد: اماکن امن در اطراف شهر و حتی پارکها جهت اسکان موقت مشخص شده است تا مردم در این اماکن حضور یابند. خوشبخانه حضور به موقع تیم های امداد و نجات در ساماندهی شرایط مناسب و مطلوب بود.

صفا خاطرنشان کرد: مردم نگران نباشند و با تیم های امداد و نجات همکاری داشته باشند.

زمین لرزه ای به قدرت ۵.۴ ریشتر ساعت ۶ صبح پنجشنبه در فاصله ۲۰ کیلومتری از شهر زیارتعلی شهرستان روان رخ داد این زمین لرزه در شهرستانهای رودان و بندرعباس احساس شد.

طبق گفته مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان این زمین لرزه خسارت جانی در پی نداشته است و تیم های امداد و نجات در محل حادثه حضور فعال دارند.

علی اعمی مدیرکل هلال احمر هم از اعزام تیم های پشتیبان و اقلام امدادی همچون چادر به کانون اصلی زلزله خبر داد.