به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی ان بی سی، مدتهاست که قیمت یک بشکه نفت حول ۵۰ دلار نوسان میکند و ماه گذشته آژانس بینالمللی انرژی اعلام کرد تقاضای جهانی نفت خام در سال ۲۰۱۷ از تخمینهای قبلی بیشتر خواهد شد.
در ماه آگوست، آژانس بینالمللی انرژی پیشبینی رشد تقاضای نفت خود را به ۱.۵ میلیون بشکه در روز افزایش داد.
آمریتا سن، تحلیلگر ارشد نفت در شرکت انرژی اسپکتس هم موافق است که تقاضای نفت افزایش یافته و گفت که بازار در سه ماه اخیر به شکل قابل توجهی بهبود یافته است.
او به سیانبیسی گفت: به ویژه اگر شما منتظر رشد تقاضای جهانی برای نفت بودید، درحال حاضر تقاضا برای نفت واقعا جهش کرده است.
این تحلیلگر اضافه کرد که علیرغم سطح بالای تولید، قیمت نفت باید بالاتر برود.
او گفت: قیمت نفت باید بالا برود چراکه در طول هفتهها و ماههای گذشته حجم ذخایر انبارهای نفتی با سرعتی باور نکردنی کاهش یافتهاند.
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