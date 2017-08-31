رتبه اول ایران در نرخ رشدعلمی دنیا/مخالف بومی گزینی دانشگاه هستم

به گزارش خبرنگار مهر، وحید احمدی صبح امروز در آیین افتتاح ساختمان پارک علم و فناوری سنندج، گفت: زمینه رشد و توسعه پایه ای را خود کردستان باید فراهم کند.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور با بیان اینکه نیازمند دگرگونی در تفکر هستیم، عنوان کرد: ایران افراد عالم و تحصیل کرده زیادی دارد اما هنوز به رونق نرسیده است.

وی افزود: تلاش ما ایجاد فضای رونق زینت بخش و حلقه ای از مجموعه توانمندی ها بوده است که باید پارک علم و فناوری به این حلقه اضافه شود تا زمینه ای به منظور ایجاد اشتغال پایدار فراهم شود.

احمدی گفت: به منظور رسیدن به اشتغال پایدار باید به فرهنگ سازی و به زیر ساخت ها توجه شود که تا حدودی این مهم را فراهم کرده ایم.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور اظهار کرد: به گزارش پایگاه بین المللی علم و فناوری در سال ۲۰۱۲ ایران رتبه ۱۰۴ را کسب کرده بود که بعد از چهار سال هم اکنون رتبه ۷۵ را بدست آورده ایم.

وی یاد آور شد: این پایگاه در داخل ایران نیست و شاخصه های مورد بررسی آن نیز ۸۵ مورد علمی وعملی است و مسائل نظری را مورد بررسی قرار نمی دهد.

احمدی با بیان اینکه کسب رتبه ۷۵ یعنی طی کردن مسیر درست، گفت: در سال ۲۰۱۲ سهم ما از تولید مقاله ۰/۸ درصد بود که اکنون این سهم در مقاله های ISI به ۱/۸ درصد رسیده است.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور اظهار کرد: مقالاتی که بیشترین ارجاع را داشته باشند مقالات برتر نامیده می شوند که سه م ایران در این مقاله ها در سال ۲۰۱۲، ۱/۴ درصد بوده که اکنون این رقم به ۲/۴ درصد تغییر پیدا کرده است.

وی گفت: سهم ایران در دانشگاه های برتر دنیا از نظر پایگاه لایدن هلند در سال ۲۰۱۲ هیچ دانشگاهی از ایران وجود نداشت که اکنون ۱۸ دانشگاه ایران جزو برترین های این پایگاه هستند.

احمدی افزود: از میان ۲۵ کشور معتبر دنیا ایران در سال ۲۰۱۲ رتبه ۲۵ نرح رشد علم را داشت که هم اکنون کشورمان رتبه اول از میان این ۲۵ ابر قدرت را دارد و کشور های روسیه و هند نیز بعد از ایران در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفته اند.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور عنوان کرد: آوردن علم در جامعه و میان مردم و اثر گذاری عالمان و تولید ثروت دگرگونی است که باید در تلاش برای ایجاد کردن آن باشیم.

وی بابیان اینکه علم منشا ثروت است، گفت: شرکت های بزرگی مانند اپل، مایکرو سافت و اینتل با داشتن علم به این سطح از تولید ثروت رسیده اند و باید معنی دانشگاه در زندگی روز مره مردم اثر گذار شود.

احمدی گفت: دانشگاه باید مرکز رشد و فناوری، اشتغال زایی و ارتباط با صنعت باشد و این مهم با وجود حلقه واصل پارک ها در کشور بوجود می آید.

وی گفت: کردستان ثروت های نرم افزاری و طبیعی را دارد و باید از آنها به خوبی استفاده شود تا عامل اصلی توسعه پایدار در این استان شود.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور نگاهی به بومی گزینی در دانشگاه ها داشت و گفت: به شخصه با موضوع بومی گزینی در دانشگاه ها مخالف هستم اما این یک قانون است و باید اکنون از آن پیروی شود تا شاید در آینده در این مورد تغیراتی بوجود بیاید.