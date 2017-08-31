معارضان سوری: از ما خواسته اند در برابر ارتش سوریه عقب نشینی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گروه مسلح معارض سوری «جیش اسود الشرقیه» که وابسته به گروه موسوم به ارتش آزاد است از اعمال فشار کشورهای حامی معارضان سوری به این گروه خبر داد.

این گروه مسلح اعلام کرد که اتاق عملیات MOC که در اردن مستقر است و نماینده های نظامی کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه و چند کشور عربی حاشیه خلیج فارس در آن حضور دارند از جیش اسود الشرقیه خواسته اند تا با نیروهای ارتش سوریه وارد درگیری نشوند.

این گروه مسلح معارض می گوید که انواع فشار ها علیه این گروه ها اعمال شده تا درگریری با نیروهای ارتش سوریه پایان یابد و این گروه های معارض ضمن تحویل داده منطقه صحرای سوریه به ارتش این کشور برای مقابله با داعش وارد عمل شوند.

جیش اسود می گوید که همه حامیان معارضان مسلح آنها را رها کرده است و با این وجود این گروه زیر بار درخواست اتاق عملیات MOC که عقب نشینی از میدان جنگی علیه ارتش سوریه است، نخواهد رفت.

در اوایل ماه جاری میلادی نیز سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده بود که ائتلاف آمریکایی ضد داعش سلاح هایی که به نیروهای «احمد العبدو» و جیش اسود الشرقیه داده بود را از آنها پس گرفته است. به این ترتیب این اقدام بعد از درخواست ائتلاف آمریکایی ضد داعش از این معارضان سوری برای مبارزه با داعش و مخالفت آنها با این مسأله صورت گرفت.