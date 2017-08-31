به گزارش مهر، حجتالاسلام عباس اسکندری در گردهمایی روحانیون مستقر استان که پیش از ظهر پنجشنبه با موضوع حفاظت از محیط زیست برگزار شد با تأکید بر لزوم تلاش روحانیون در راستای فرهنگسازی حفظ و نگهداری منابع طبیعی اظهار کرد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل طاغوتی بودن نظام و نقشنداشتن مردم و روحانیون در کشور، اجازه نقش آفرینی قشرهای تاثیرگذار در بسیاری از عرصهها داده نمیشد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، شرایط تغییر کرد و زمینه حضور قشرهای تاثیرگذار در عرصه فراهم شده است.
وی ترویج و توسعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی را یکی از مهمترین رسالتهای روحانیون مستقر ذکر کرد و افزود: این حق مردم است که منابع طبیعی و محیط زیست سالم و بانشاط داشته باشند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم با بیان این که مردم توصیههای روحانیون را میپذیرند، اظهار کرد: با وجود تبلیغات منفی که در داخل و خارج علیه نهاد روحانیون میشود ولی مردم ما به روحانیون علاقه مند هستند و به فعالیتهای آنها احساس نیاز میکنند.
حجتالاسلام اسکندری تأکید کرد: روحانیون مستقر غیر از این که وظیفه دارند به مشکلات مردم رسیدگی کنند، خودشان هم جزو مردم هستند و اگر به مشکلات محیط زیست و منابع طبیعی رسیدگی نشود به زندگی خودشان هم لطمه وارد میشود.
اثربخشی همکاری روحانیون با نهادهای منابع طبیعی
مدیرکل آموزش عقیدتی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این گردهمایی تخریب بیرویه منابع طبیعی را یکی از معضلات جدی دانست و اظهار کرد: طبق نظر کارشناسان، اگر تخریب بیرویه در منابع طبیعی رخ نمیداد این همه سیل در کشور روانه نمیشد.
حجتالاسلام عباس خاک با بیان این که بخش عمده اسراف با اقتصاد مقاومتی برطرف میشود، گفت: اگر مردم از منظر دین توجیه شوند که اسراف حرام است، نسبت به حفاظت از منابع طبیعی احساس مسئولیت بیشتری میکنند.
وی با اشاره به وجود احادیث فراوان در مورد اهمیت منابع طبیعی و محیط زیست و لزوم حفظ و حراست از آنها، تأکید کرد: از زمانی که روحانیون در زمینه فرهنگ سازی حفاظت از منابع طبیعی با نهادهای مربوطه همکاری میکنند تخریب منابع طبیعی و محیط زیست کمتر شده است.
حجتالاسلام خاک روحانیون مستقر را بهترین افراد در عرصه فرهنگ سازی حفاظت از منابع طبیعی دانست.
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