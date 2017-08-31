تجلیل از ۱۴۵ مدال آور ادوار مختلف بازی های پارالمپیک

به گزارش خبرنگار مهر، بازی های پارالمپیک تابستانی ۱۹۸۸ سئول، ۱۹۹۲ بارسلون و مادرید، ۱۹۹۶ آتلانتا، ۲۰۰۰ سیدنی، ۲۰۰۴ آتن، ۲۰۰۸ پکن، ۲۰۱۲ لندن و ۲۰۱۶ ریودوژانیرو هشت دوره بازی های پارالمپیک هستند که ورزشکاران معلول کشورمان در آنها حضور داشتند. در جریان این بازی ها ۱۴۵ ورزشکار معلول کشورمان موفق به کسب ۱۳۶ مدال طلا، نقره یا برنز شدند.

این مدال آوران در مراسمی ویژه که یکشنبه هفته آینده در مشهد برگزار می شود، مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

مسئولان وزارت ورزش و جوانان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جمعی از مسئولان کشوری از جمله آستان قدس رضوی، مسئولان کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون های جانبازان و معلولان و نابینایان و کم بینایان از افراد حاضر در مراسم تجلیل از مدال آوران هشت دوره بازی های پارالمپیک هستند. این مراسم از ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ در سالن مرکز همایش های آستان قدس رضوی برگزار می شود.