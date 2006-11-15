ملی پوشان ایران در سالن اجاره ای تمرین کردند/ فیلم بازیهای حریفان در اختیار کادر فنی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر ، اعضای تیم ملی والیبال کشورمان که از امروز وارد محل اردوی مسابقات جهانی شده اند صبح امروز به وقت محلی به تمرینات بدنسازی پرداختند. تیم ایران همچون تیمهای جمهوری چک و ایتالیا امروز سالنی برای تمرین در اختیار نداشت و با تلاش مسئولین تیم یک سالن بدنسازی اجاره و کار با وزنه را در دستور کار قرار داد.

اعضای تیم ایران فردا پنجشنبه به مدت دو ساعت در سالن اصلی مسابقات که گنجایش 8 هزار نفر را دارد تمرین خواهند داشت.

ایوان گرگویچ آنالیزور تیم ایران به واسطه دوستی با "زورای گائیچ" سرمربی صرب تیم ملی روسیه فیلم دیدارهای تیمهای جمهوری چک و ونزوئلا را از وی گرفت و قراراست در اردوی تیم ملی برای ملی پوشان کشورمان نمایش دهد.

پیمان اکبری سرگروه تیم ملی ایران درباره تمرینات تیم ملی گفت: چون 5 روز زودتر به "ناگویا" آمدیم خیلی خوب شد که توانستیم اختلاف ساعت با تهران را جبران کرده و تمرین برای آشنایی با آب و هوا را انجام دهیم. البته ایتالیا و جمهوری چک زودتر به اینجا آمده اند.

اکبری درباره تیم چک گفت: هنوز این تیم را خیلی خوب نمی شناسیم ولی حریفی قدرتمند است که باید برای کسب پیروزی سخت مبارزه کنیم. جمهوری چک کلاسی در سطح جهانی و بالاتر ازما دارد ولی ما به خاطر آبروی کشورمان باید تمام تلاشمان خود را بکار بگیریم.

"یان استوکر" بازیکن قدرتمند تیم ملی جمهوری چک که در تیم "پروجا" ایتالیا همبازی بهنام محمودی است درمورد بازی با ایران گفت: ما فیلم بازی های ایران در فرانسه را تهیه کرده و بازبینی نموده ایم. فکر می کنم هر دو تیم شانس برابری داشته باشند. ما دوست داریم پیروز این میدان باشیم و با شکست ونزوئلا برای صعود به دور دوم به مشکل برخورد نکنیم.

وی درباره تیم قهرمان این دوره گفت: هنوز پیش بینی زود است و باید منتظر روزهای آینده باشیم.