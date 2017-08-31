به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، شرکت ملی نفت ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد: گازپروم روسیه، برنامه پیشنهادی خود برای توسعه دو میدان چنگوله و چشمه‌خوش را ارائه کردند. قرار است برنامه این شرکت نفتی به‌طور جامع برای مدیران شرکت ملی نفت ایران توضیح داده شود تا آن را تحلیل کنند و در صورت تایید بر اساس شرایط و ضوابط شرکت ملی نفت ایران، گام‌هایی برای اجرایی کردن آن برداشته شود.

در همین زمینه، امیر حسین زمانی‌نیا، معاون وزیر نفت دیداری با مدیران اجرایی ارشد گازپروم داشت تا طرح توسعه پیشنهادی را مورد بحث قرار دهد. در دسامبر گذشته، وزارت نفت ایران ایران، گزارش داد که سرپرسن گازپروم نفت، الکساندر دیوکوفف، تفاهم‌نامه همکاری‌ای با شرکت ملی نفت ایران، برای توسعه میادین نفتی امضا کرده است.

طبق اعلام شرکت ملی نفت ایران در همین زمان، لوک‌اویل روسیه و پترتامیناس اندونزی طرح‌هایی را برای توسعه میدان نفتی منصوری در جنوب غربی ایران ارائه کردند که توسط انجمن عالی ذخایر، مورد بررسی قرار گرفت.

شرکت ملی نفت ایران در بیانیه جداگانه‌ای اعلام کرد: انجمن نظراتی را در مورد برنامه‌های دو شرکت و بهبود کیفیت مطالعات آنها و کاهش نامعینی‌های موجود، ارائه کرد و در نتیجه نهایتا پایه و اساسی برای استخراج ذخایر منصوری تعیین شد.

در آگوست گذشته، پرتامیناس تفاهم‌نامه همکاری‌ای با شرکت ملی نفت ایران امضا کرد تا ظرف ۶ ماه مطالعاتی را برای توسعه میادین نفتی منصوری و آب تیمور انجام دهند. پیش‌تر در ماه آگوست وزیر نفت ایران، بیژن زنگنه اعلام کرده بود که در آن زمان او امیدوار بود با لوک‌اویل یا پرتامیناس در مورد میدان منصوری به یک تصمیم نهایی برسند.