بررسی رفع مشکل ترافیک در شرق تهران/ جریمه صاحبان خودروهای فرسوده

خبرگزاری مهر؛ گروه استان ها- رقیه غلامی: سرهنگ یحیی دلیری، در گفتگو با خبرنگار مهر به اهم وظایف حوزه پلیس راهنمایی و رانندگی شرق استان تهران اشاره کرد و گفت: با توجه به این که ۷ شهرستان ورامین،قرچک ،پیشوا ،پاکدشت ،پردیس ،دماوند،فیروزکوه و قرچک تحت حوزه استحفاظی پلیس شرق استان تهران قرار دارند، خدمات شماره گذاری ،اجرائیات ،صدور گواهینامه ،مراکز اسقاط خودرو ،تعویض پلاک و نظارت بر کار و کیفیت مراکز راهنمایی و رانندگی از اهم وظایف پلیس راهنمایی و رانندگی محسوب می شود.

وی در ادامه در خصوص افتتاح اولین مرکز اسقاط خودرو در شرق تهران اظهار کرد: اولین مرکز اسقاط خودرو در شرق تهران با حضور فرمانده انتظامی شرق استان تهران افتتاح شد، تا خودروهای سبک، فرسوده و از رده خارج شده در این مرکز اسقاط شوند و در آینده ای نزدیک خودروهای سنگین و وسایط عمومی حمل و نقل نیز درجهت نوسازی برای اسقاط به این مرکز ارجاع داده خواهند شد.

جریمه ۵۰ هزار تومانی خودروهای فرسوده در هر ۲۴ ساعت

رییس پلیس راهور شرق استان تهران در رابطه با اعمال قانون در مورد خودروهای فرسوده گفت: در کلان شهرها خودروهایی که سن اسقاط آنها فرا رسیده باشد در صورت تردد در هر ۲۴ ساعت ۵۰ هزارتومان جریمه و اعمال قانون می شوند و در شهرهای کوچک نیز این مهم در آینده نزدیک رخ خواهد داد و در صورت مشاهده خودروهای فرسوده در سطح شهر با اعمال قانون از تردد آنها جلوگیری به عمل می آید.

وی در رابطه با تاثیرات نوسازی ناوگان عمومی حمل و نقل گفت: هر چه عمر ناوگان حمل و نقل بالاتر، میزان فرسودگی آن بیشتر و استحکام آن رو به کاهش است و در صورت بروز تصادفات ، صدمات جانی و مالی بیشتری هم وجود دارد.

دلیری در توضیحاتی ادامه داد: رانندگان و مالکین خودروها، فراخوان دولت در نوسازی ناوگان را جدی بگیرند و از تسهیلات و امکاناتی که دولت بدین منظور در نظر گرفته استفاده کنند این موضوع در میزان مصرف سوخت، در پاکیزگی محیط زیست تاثیرگذار است و مبلمان شهری را نیز زیبا می کند.

وی در بخش دیگر این گفتگو معضل مسافربرهای شخصی را مطرح و اظهار کرد: از همشهریان عزیز می خواهم در جهت امنیت خود و جلوگیری از بروز مشکلاتی همچون سرقت وتصادفات بر اثر بی تجربگی راننده های خودروهای شخصی که اغلب تحت پوشش بیمه نبوده و راننده های متبحری هم نیستند و فقط در جهت امرار معاش و برای پرداخت اقساط ماشین اقدام به مسافرکشی می کنند، از سوار شدن بر خودروهای مسافرکش شخصی بپرهیزند، باید گفت این کار تبعات زیادی دارد.

توقف مینی بوس ها در معابر با عرض کم سبب ترافیک سنگین و اتلاف وقت مردم می شود

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شرق استان تهران در تکمیل گفته هایش اشاره ای به تردد مینی بوس های فاقد بیمه داشت و افزود: متاسفانه این مینی بوس ها در برخی معابر اقدام به مسافرگیری کردند که با اعمال قانون مواجه شدند.

دلیری افزود: البته برخی از ادارات از این نوع مینی بوسها برای سرویس استفاده می کنند، توصیه ما این است که ادارات و شهرک های صنعتی از خودروهای ایمن استفاده نمایند.

وی به عمده ترین مشکلاتی که رانندگان مینی بوس ها برای خود و دیگران ایجاد می کنند، اشاره ای داشت و گفت: این دسته از خودروها در ایستگاه خودشان نمی ایستند و در هسته مرکزی شهر و در معابری که دارای عرض کم است باعث سد معبر و اتلاف وقت مردم می شوند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شرق استان تهران اضافه کرد: متاسفانه برخی از این مینی بوس ها وسط راهرو خود مسافران را می ایستانند، این کار بسیار خطرناک است و ما تقاضا داریم وسایل نقلیه عمومی بیش از ظرفیت مسافرگیری نکنند.

دلیری در ادامه اظهار کرد: رانندگان قشر زحمت کشی هستند، که اکثر اوقات شبانه روز در تمامی جاده ها برون شهری و درون شهری تردد دارند و ما آن ها را به نوعی همکار خودمان می بینیم و ان شاء اله همکاری لازم را داشته باشند و این همکاری رابه بقیه رانندگان تعمیم دهند.

تاکید بر رفتار مودبانه و ظاهر مناسب رانندگان وسائط نقلیه عمومی با مسافرین

وی در خاتمه توصیه هایی به رانندگان خودروهای عمومی داشت و افزود: داشتن رفتار مودبانه و محترمانه با مسافرین، داشتن وضعیت ظاهری مناسب راننده و خودرو و تمیز بودن داخل خودرو، نصب آرم و علائم مصوب خودروهای عمومی، توقف برای سوار و پیاده کردن مسافرین در محل های مناسب که موجب سد معبر نشود و ایمنی لازم را برای پیاده شدن مسافرین داشته باشد، عدم توقف در حریم تقاطع ها ،میادین ،معابر پر ازدحام و عدم واگذاری خودروهای عمومی به افراد غیر مجاز بخشی از توصیه های پلیس به این عزیزان است.

رییس پلیس راهور شرق استان تهران استاندارد سازی خودروها به وسایل سرمایشی و گرمایشی ،داشتن چراغ های سالم ،داشتن زنجیر چرخ ،داشتن شیشه شور وبرف پاک کن، داشتن جعبه کمک های اولیه، حضور فعال در زمان مناسب برای حمل جمعیت ،همکاری مناسب با پلیس در رفع گره ترافیکی یا تصادفات پیش آمده و پرهیز از هرگونه تخلف رانندگی و تلاش در رعایت مقررات از دیگر توصیه های پلیس است.

وی با بیان این که مشاهده شده عده ای از رانندگان وسائط نقلیه عمومی مبادرت به حمل مسافر به صورت دربستی داشته و یا سرویس مدارس و ادارات هستند، گفت: این موضوع باعث می شود به دلیل کمبود خودرو عموما مسافر در خطوط می ماند و گله و شکایت های بسیاری از تلف شدن وقت دارد.