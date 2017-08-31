عامل انتشار مطالب کذب در فضای مجازی دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس هرمزگان، علی اصغر افتخاری گفت: درپی مراجعه نماینده حقوقی یکی از شرکت های استان هرمزگان مبنی بر انتشار مطالب کذب و خلاف واقع، موضوع به صورت ویژه در دستور کارآگاهان این پلیس قرار گرفت.



وی افزود: برابر اظهارات شاکی، شخص یا اشخاصی ناشناس از طریق گروهی در شبکه پیام رسان تلگرام اقدام به انتشار مطالب و عناوینی کذب و خلاف واقع و توهین و افترا علیه مدیریت و مالک یکی از پروژه‌های استان هرمزگان کرده اند.



سرهنگ افتخاری تصریح کرد: در بررسی و رصد گروه مشخص شد که اعضای گروه قصد تجمعی گسترده و اعتراض علیه مجریان طرح پروژه مذکور را داشته‌اند.



سرهنگ افتخاری اظهار داشت: با توجه به حساسیت موضوع با انجام مراحل فنی و شگردهای خاص پلیسی گردآورنده گروه به هویت «ع.ا» شناسایی که با هماهنگی مقام قضائی و رعایت اصل غافلگیری متهم در محل مخفیگاه خود دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.



این مسئول انتظامی بیان داشت: متهم پس از مواجهه با مدارک و مستندات موجود لب به سخن گشوده و به بزه انتسابی اعتراف و اظهار داشت حدود چند سال پیش اقدام به سرمایه گذاری در پروژه مدنظر را نموده ولی به دلیل خلف وعده و عدم پاسخگوئی مدیر پروژه در خصوص واگذاری غرفه‌های خریداری شده در موعد مقرر اقدام به راه اندازی گروه در پیام رسان تلگرام کرده و با دیگر خریداران قصد تجمع و اعتراض نسبت به موضوع را داشته است.



رئیس پلیس فتا هرمزگان در پایان با اشاره به اینکه سودجویان بدانند که فضای مجازی با حضور پلیس فتا برای آنها ناامن است، گفت: شهروندان برای کسب اطلاعات بیشتر و بهره مندی از مطالب آموزنده به سایت پلیس فتا مراجعه کنند.