غدیرنماد شیعه است/ تقویت نشاط دینی و اجتماعی در اولویت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شکری صبح شنبه در نشستی با مبلغان مستقر و طرح هجرت استان سمنان در شاهرود ضمن اشاره به رسالت مبلغان اعزامی در دهه ولایت بیان کرد: غدیر نماد شیعه است و ما باید با تمام توان، در راستای ترویج فرهنگ ولایی تلاش کنیم.

وی افزود: دهه ولایت فرصتی طلایی است تا ما از تمام ظرفیتمان در راستای نشاط دینی و اجتماعی، ترویج سبک زندگی دینی و اسلامی بر پایه ولایت‌فقیه و همچنین ولایتمداری و ولایت‌پذیری به‌خصوص در بین نسل نوجوان ایران اسلامی استفاده کنیم.

غدیر کانون توجه مردم و به‌خصوص نسل جوان شود​

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان، بابیان اینکه مبلغان اعزامی به شهرها و روستاهای استان باید کاری صورت دهند که غدیر کانون توجه مردم و به‌خصوص نسل جوان شود، تأکید داشت: امروز بحث نشاط دینی و اجتماعی مقوله‌ای بسیار مهم است که طلایه‌دار آن می‌توانند مبلغان دینی و روحانیان باشند.

شکری بابیان اینکه در دهه ولایت برای ترویج سبک زندگی ولایی در بین نسل جوان جامعه هرقدر تلاش کنیم، کافی نیست، بیان داشت: باید حق غدیر و دهه ولایت به‌خوبی ادا شود که در این راه اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با تمام ظرفیت‌های خود اعم از تشکل‌های مذهبی، روحانیان، مبلغان، کانون‌های فرهنگی مذهبی، مؤسسات، مداحان و ... آماده انجام کار است.

وی افزود: امروز دشمنان به دنبال کم‌رنگ جلوه دادن اهمیت غدیر هستند و این امر مانند رودخانه‌ای است که اگر از بالادست فکری به حال کنترل آن نشود در پائین خرابی‌هایی را به بار می‌آورد لذا دهه ولایت بهترین فرصت برای نهادینه تفکر و فرهنگ زندگی ولایی است.

راه‌اندازی شورای امربه‌معروف و نهی از منکر در روستاها

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان، در دیگر بخش سخنان خود ضمن اشاره به تقارن هفته اول ماه محرم سال جاری بانام امربه‌معروف و نهی از منکر و همچنین هفته دفاع مقدس، بیان کرد: روحانیان باید در مساجد اهمیت این فریضه مهم الهی را به‌منزله یک واجب شرعی و اجتماعی گوشزد کنند که در این راه می‌توان از سیره شهدای دفاع مقدس و همچنین یاران باوفای امام حسین(ع) بهره برد.

شکری بیان کرد: روحانیان اعزامی به روستاها باید این امر را نیز مدنظر قرار دهند که هر اقدام فرهنگی در مساجد باید با محوریت آن‌ها انجام شود پس باید در این راه ابتدا رسالت سنگین این قشر توسط خودشان درک شود و سپس باید برای ترویج فرهنگ دینی برنامه‌ریزی دقیق داشت.

وی افزود: راه‌اندازی شورای امربه‌معروف و نهی از منکر در روستاها با حضور دهیاران، اعضای شورا، امنای مساجد، مؤثران، بسیج و ... می‌تواند یک پیشنهاد خوب برای هفته امربه‌معروف باشد که در آن با تعامل درون روستایی می‌توان برنامه‌های فرهنگی و دینی بسیار خوبی را در سطح روستا اجرا کرد لذا باید از ظرفیت‌های مختلف در حوزه تبلیغ دین بهره جست.

روحانیان به دیدار خانواده شهدا بروند

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین گفت: روحانیان علاوه بر این اقدامات می‌توانند در هفته دفاع مقدس به دیدار خانواده شهدای روستاها بروند و یا با جانبازان و رزمندگان دوران دفاع مقدس دیدار داشته باشند که این اقدامات قطعاً تأثیرگذاری مطلوبی را در بین نسل جوان خواهد داشت.

شکری بابیان اینکه تبلیغ را نباید محصور به مساجد کرد، بیان داشت: باید به میان مردم رفت، همچنین می‌توان با فرارسیدن فصل تحصیل دانش آموزان برنامه‌هایی را در راستای نشاط دینی و اجتماعی برای کودکان و نوجوانان طراحی و اجرا ساخت تا در مقوله انتقال مفاهیم دینی و تبلیغی به‌خصوص به نسل جوان جامعه هدف، موفق‌تر عمل کنیم و از سوی دیگر مادران و زنان روستایی و جامعه هدف به‌واقع مهم‌ترین قشر تبلیغ پذیری هستند که به‌خوبی در رفع و یا برعکس گسترش آسیب‌های اجتماعی نقشی بسزا دارند که باید بتوان این قشر را به‌خوبی هدایت کرد تا در رشد نسلی متدین و خداجو موفق عمل کنند.

وی ادامه داد: ارتباط عاطفی و حضوری بین مردم و روحانیان در جلسات قرآن، ادعیه، دوره‌های آموزشی و ... می‌تواند در تربیت نسلی مؤمن مؤثر باشد که این امر نیز در زمره رسالت‌های روحانیان مستقر است.

مبلغان آداب زیارت اربعین را آموزش دهند

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان در دیگر بخش سخنان خود به مقوله اربعین نیز اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین رسالت‌های مبلغان این است که آداب‌ورسوم زیارت را به مردم بیاموزند، هرساله سه میلیون زائر ایرانی در اربعین حضور دارند اما بعضاً شاهد هستیم که اتفاقات ناخوشایندی نیز توسط برخی افراد رخ می‌دهد که تذکر درباره رعایت قوانین کشور عراق، مسائل مذهبی، امور قومی، قبیله‌ای و رعایت شئون اسلامی بر عهده مبلغان است.

شکری افزود: اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان به‌عنوان مسئول کمیته فرهنگی و آموزش ستاد اربعین استان موظف است تا درزمینهٔ آموزش‌های لازمه برای ایام اربعین اقدامات درخورشان مردم را صورت دهد که البته نخستین گام در آموزش همین مساجدی هستند که در گوشه و کنار شهرها و روستاهای محل زندگی‌مان به‌وضوح دیده می‌شوند.