به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دکتر سید محمود علوی روز پنجشنبه در نشست شورای اداری استان لرستان در سالن همایش های استانداری با بیان اینکه خدمات صادقانه و مخلصانه مسئولان مایه سربلندی نظام می شود، افزود: امید است راه خدمتگزاری را همانند شهیدان رجایی و باهنر تداوم ببخشیم.

وی هفته دولت را فرصتی مناسب برای بیان خدمات دولت دانست و گفت: در این ایام باید کیفیت، کمیت و اشکالات کار و میزان موفقیت خدمات ارائه شده را بررسی کنیم.

وزیر اطلاعات فرصت خدمتگزاری به مردم را توفیقی بزرگ از سوی خداوند متعال دانست و افزود: اگر کیفی و پر انرژی کار نکردیم باید از خداوند طلب مغفرت کنیم و در صدد جبران برآییم.

رقابت ها در مقام خدمت باشد

حجت الاسلام علوی با تاکید بر لزوم حفظ وحدت برای کار و خدمت موثر اظهار کرد: وقتی مسئولان همدل باشند و با صمیمیت کارها را پیش برند، کیفیت کار بالاتر می رود.

وی با بیان اینکه همراهی و همکاری را باید به عنوان یک نعمت الهی پاس بداریم، افزود: مسئولان از رقابت های منفی دوری کنند چراکه این رقابت ها موجب هدررفتن انرژی آنها می شود.

وزیر اطلاعات با تاکید بر اینکه رقابت ها باید در مقام خدمت باشند، گفت: پست ها، مقام ها و عناوین اگر منشا خدمت برای مردم نباشند، پشیزی نمی ارزند و فقط بار سنگینی برای مسئولان هستند.

حجت الاسلام علوی مسئولیت ها را وسیله آزمایش انسان دانست و افزود: هرچه خرج ما برای مردم کمتر و خدمت ما بیشتر باشد با فرهنگ اهل بیت منطبق تر بوده و موفق تر عمل کرده ایم.

وی اظهار کرد: مردم باید بدانند پولی که از مالیات جمع می شود برای زیرساخت ها و امنیت در کشور هزینه می شود تا به دولت اعتماد کنند.

وزیر اطلاعات با تاکید بر رفتار محبت آمیز مسئولان با مردم افزود: مردم از هیچ تلاشی برای نظام فروگذار نکرده اند لذا باید تلاش خود را برای ارائه خدمات هرچه بیشتر به آنها بکار گیریم.

رضایت مردم با حسن اخلاق کسب می شود

حجت الاسلام علوی گفت: تمام افرادی که در حکومت اسلامی زندگی می کنند شهروند هستند و باید به آنها خدمت کرد.

وی صرف هزینه و اعتبارات را برای کسب رضایت مردم کافی ندانست و گفت: با حسن اخلاق و برخورد خوب می توان این رضایت را کسب کرد.

وزیر اطلاعات افزود: حقوق مردم و حکومت متقابل است؛ مردم حق دارند از امنیت برخوردار باشند لذا نباید این احسان و خدمت با منت گذاشتن بر مردم بی ارزش شود.

حجت الاسلام علوی با تاکید بر اینکه مسئولان در ادارات به دنبال تجملات نباشند، افزود: خدمت برای رضای خداوند باشد و مسئولیت در دلسوزی برای مردم خلاصه می شود.

وی اظهار کرد: وقتی برخورد بدی را با خوبی جواب دهید دشمنی ها به دوستی تبدیل می شوند.

وزیر اطلاعات خطاب به مسئولان گفت: اگر دینداری را تابع دنیا قرار دادید و سعی کردید توجیه شرعی کنید، دین، دنیا و آخرتتان خسارت می بیند ولی اگر محیط و دنیا را تابع دین کردید، هم دین و هم دنیا را به دست می آورید.

حجت الاسلام علوی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر رسیدگی به اهل خانه گفت: فرزندان و محیط خانواده نیاز به لبخند همسر دارد لذا مسئولان باید تلاش کنند که فقط خستگی را به خانه نبرند.