دانشجوی سه ستاره نداریم / تجمع دانشجویان ستاره دار در مقابل وزارت علوم جوسازی سیاسی بود

دکتر مهدی زاهدی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در مشهد با بیان این مطلب اظهار داشت : تجمع دانشجویان در مقابل وزارت علوم با نام " سه ستاره دار" تنها جو سازی سیاسی است و دانشجوی سه ستاره از دید ما وجود نداشته و نخواهد داشت و من وجود این دانشجویان سه ستاره را به شدت تکذیب می کنم.

عده ای از دانشجویان که "ستاره دار" معرفی می شدند صبح روز 23 آبان ماه مقابل وزارت علوم تجمع کردند و نمایندگانی از آنها در جمع رسانه های داخلی و خارجی با در دست داشتن پلاکاردهایی با عنوان "ادامه تحصیل حق مسلم ماست" تنها درخواست خود را صرفا ادامه تحصیل عنوان کردند.



مهدی امینی زاده به عنوان یک "دانشجوی ستاره دار" که عضو سازمان ادوار دانش آموختگان ایران است، اعلام کرده است : وزیر علوم بارها عنوان کرده دانشجوی ستاره دار نداریم و اکنون اینجا حاضر شده ایم تا بگوییم، وجود داریم و وجود ما را در رسانه ها تکذیب نکنید.