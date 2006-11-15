به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد در اولین روز سفر به استان کردستان، امروز در اجتماع پر شور مردم شهرستان مرزی مریوان در ورزشگاه زاگرس این شهر افزود: تلاش دشمنان در همه زمینه‌ها این است که با تبلیغات، نفاق ،تزویر، بیانیه صادر کردن و چنگ و دندان نشان دادن استقامت ما را بشکنند.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه انرژی هسته‌ای حق مردم ایران است و مردم حق خود را فریاد خواهند زد، ادامه داد: به خاطر ایمان و ایستادگی ملت، امروز خادمان شما با قدرت از منافع شما دفاع می‌کنند و در پایان سال جشن صعود به قله هسته‌ای را بر پا می‌کنیم.

رئیس جمهوربا اشاره به اینکه من از مردم مریوان خاطرات فراوانی در دل دارم که نشانه گویایی از ایمان، ایستادگی، شجاعت و وفاداری مردم عزیز مریوان است، افزود: هیچکس نمی‌تواند زحمات و فداکاریها و بزرگواریهای مردم مریوان را فراموش کند و ملت ایران مدیون ایستاگی مردم مریوان هستند.

وی ادامه داد: وقتی بمباران می‌شد عده‌ای به روستا می‌رفتند و عده‌ای می- ایستادند و ادارات شهر در سنگر و کوه‌ها بر پا بود و ما می‌توانیم به دنیا اعلام کنیم که مریوان در طول جنگ حتی یک روز تعطیل نشد. در زمان جنگ بارها به این شهر آمدیم و رمز پیروزی مریوان در ایستادگی و مقاومت بود.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه دو مطلب در مورد درس‌آموزی از پیامبر اعظم با نگاه به مسایل جهانی و سازندگی ایران اسلامی را برای شما بیان می‌کنم، به دوران زندگی سخت پیامبر در اصل جاهلیت اشاره کرد و افزود: زمانی که منافقین، جهالت، فساد و فقر جامعه پیامبر را محاصره کرده بود وی ایستاد و درس آزادگی را به جهانیان منتقل کرد.

احمدی نژاد تاکید کرد: مردم مریوان در مقاومت با تاسی از پیامبر در مسئله هسته‌ای و سازندگی کشور صبور هستند و خداوند هم پیروزی را به آنها هدیه کرده است.

رئیس جمهوری در ادامه به طرحهای دولت برای توسعه مریوان اشاره کرد و افزود: همه جای کشور باید ساخته شود و مریوان باید بیشتر ساخته شود.

وی با بیان اینکه جوانان مریوانی باید خود را برای ساختن ایرانی آباد آماده کنند، افزود: مریوان از ظرفیتهای بالایی برخوردار است و دریاچه زریوار یکی از این ظرفیتها است.

احمدی نژاد افزود: این دریاچه با آب شیرینی که دارد امکان فعالیتهایی مانند گردشگری و تفریحگری، قایق سواری، پرورش ماهی و انواع تفریحات سالم را فراهم می‌کند.

رئیس جمهور در ادامه دریاچه مریوان را نگین درخشان غرب کشور دانست و افزود: دولت بودجه کافی را برای لایروبی این دریاچه اختصاص خواهد داد.

وی با تاکید بر اینکه رویکرد دولت عدالت محوری است، گفت: این یعنی اینکه همه جا باید با هم ساخته شود و اگر جایی در گذشته کمتر ساخته شده اکنون بیشتر ساخته شود.

احمدی نژاد با تشکر از حضور مردم و ایستادگی در همه صحنه‌ها به مردم مریوان نوید داد: ایجاد منطقه آزاد تجاری در مریوان در راس برنامه‌های مطالعاتی دولت قرار دارد.

وی به رسمیت پیدا کردن مرز باشماق مریوان اشاره کرد و افزود: با کمک مردم و مسئولان این مرز باید به یکی از آبادترین مرزهای ایران تبدیل شود.

رئیس جمهوری اصلاح راه مریوان به سنندج، تکمیل ورزشگاه زاگرس مریوان، احداث دو مجموعه ورزشی مجهز برای پسران و دختران، تصویب بودجه برای سد گاران و تکمیل پروژه گازرسانی این شهرستان را از دیگر مصوبات دولت برای مریوان اعلام کرد.

دکتر احمدی نژاد اعتبارات اشتغالزایی مریوان را 550 میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: من از استاندار می‌خواهم ترتیبی بدهد که این اعتبار بدون پارتی بازی به جوانان اختصاص یابد.