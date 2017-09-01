بیماران بدون «بیهوشی» عمل می شوند/تبعات تبعیض تعرفه ای

به گزارش خبرنگار مهر، وقتی قرار شد تعرفه بیهوشی در سال ۹۶ به یکباره ۲۵ درصد کاهش یابد ولی در مقابل تعرفه های سایر رشته ها و حرفه های پزشکی با افزایش همراه بود، نمایندگان جامعه بیهوشی به سراغ تصمیم گیران در حیطه تعرفه ها رفتند. بطوریکه رایزنی ها و مذاکرات نمایندگان بیهوشی از قبل از انتخابات ریاست جمهوری و همچنین انتخابات نظام پزشکی، شروع شد.

جلسات چند ساعته با وزرای بهداشت و رفاه، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، معاون اول رئیس جمهوری، معاون اجرایی ریاست جمهوری، رئیس کمیسیون اصل نود، مدیرعامل تامین اجتماعی، قائم مقام وزیر بهداشت و...، از جمله جلساتی بود که نمایندگان بیهوشی در راستای اصلاح تعرفه بیهوشی انجام دادند.

حالا و پس از تشکیل دولت دوازدهم و مشخص شدن رئیس کل جدید سازمان نظام پزشکی، چنین به نظر می رسد که کار کتاب تعرفه ها نیز به اتمام رسیده و هیچ تغییری در روند اصلاح تعرفه بیهوشی اتفاق نیافتاده است.

دکتر اتابک نجفی دبیر انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران و مدیر گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در حاشیه گردهمایی متخصصین بیهوشی در بیمارستان تریتا، به خبرنگار مهر، گفت: دوستان چون می دانند که متخصصین بیهوشی امکان گرفتن زیرمیزی را ندارند، پس هر طور بخواهیم برای آنها تصمیم می گیریم.

وی با انتقاد از تبعیض و بی عدالتی در تعیین تعرفه های خدمات درمانی سال ۹۶ که تعرفه بیهوشی با کاهش ۲۵ درصدی مواجه بوده است، اظهارداشت: من معتقدم که طرح تحول سلامت، طرح تحول جراحان بود. زیرا، باعث شد درآمد آنها زیاد شود.



نجفی با عنوان این مطلب که متخصصین بیهوشی خواستار عدالت و انصاف در تعیین تعرفه ها هستند، گفت: اگر قرار است با کاهش تعرفه بیهوشی، در هزینه های طرح تحول سلامت صرفه جویی کنیم، باید این کاهش برای همه رشته ها و حرفه ها اتفاق بیافتد.

دبیر انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران، با اشاره به دادخواست هایی که تک تک متخصصین بیهوشی به دیوان عدالت نوشته اند، تاکید کرد: اگر از این مرجع به پاسخ قانع کننده ای نرسیم و مسئولان وزارت بهداشت نیز ما را قانع نکنند، احتمال دارد که برخی بیماران را بیهوش نکنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که این تصمیم شما می تواند تبعاتی به دنبال داشته باشد، گفت: اصلا اینطور نخواهد بود، ما هم مثل جراحانی که همه جراحی ها انجام نمی دهند، همه بیهوشی ها را انجام نمی دهیم.

دکتر علی حاج قاسمعلی بازرس انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران، در گردهمایی متخصصین بیهوشی با عنوان این مطلب که ما همه راه ها را رفته ایم و همه مذاکرات و جلساتی را که لازم بوده است، انجام داده ایم، گفت: بحث متخصصین بیهوشی، عدد و رقم نیست. چه بسا بسیاری از ما در مواقع حساس، بدون هیچ چشم داشت مالی به وظیفه خودمان عمل کرده ایم. اما بی تردید بحث بی عدالتی مطرح است. چراکه تورم هر سال افزایش پیدا می کند و ما هم از افراد همین جامعه هستیم.

وی با عنوان این مطلب که هیات دولت کمبود منابع مالی در طرح تحول سلامت را علت کاهش تعرفه بیهوشی اعلام کرده است، افزود: در خصوص متخصصین بیهوشی کار کارشناسی درستی صورت نگرفته و فقط بیمه ها نظراتشان را اعلام کرده اند. ضمن اینکه برای نظرخواهی در خصوص این مسئله مهم از ما دعوت نکردند.

حاج قاسمعلی خطاب به حاضران در گردهمایی و تمامی متخصصین بیهوشی کشور، گفت: ما به عنوان نماینده شما، پیگیر حقوق تان خواهیم بود.

پویش «نه» به کاهش تبعیض آمیز تعرفه بیهوشی در کشور

در روزهای گذشته شاهد برپایی تجمعات اعتراضی متخصصین بیهوشی و نوشتن دادخواست های آنها به دیوان عدالت اداری بودیم. بطوریکه این حرکت در تمامی استان ها و شهرهای کشور شروع شده است.

دکتر رضا امین نژاد متخصص بیهوشی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم، گفت: تجمعات سراسری هشتم شهریور پس از همایش های اعتراضی دوم مرداد و یازدهم اردیبهشت نشان از پایبندی متخصصین بیهوشی به قانون و امید آنها به تدبیر دولت دوازدهم دارد. پویش «نه» به کاهش تبعیض آمیز تعرفه بیهوشی، چند ماهی ست که با مدنی ترین روش های پیگیری حقوق صنفی، تلاش می کند که جامعه ملتهب بیهوشی را از اقداماتی با تبعات ناخوشایند باز دارد و با راهکارهای قانونی و مسالمت آمیز حقوق ایشان را باز ستاند.

وی افزود: بی تردید عدم توجه به این جنبش صنفی مدنی چه در کوتاه مدت و با کاهش ناخودآگاه توجه به پیشرفت های علمی مورد نظر مقام معظم رهبری و چه در بلند مدت با تضعیف جایگاه شغلی این تخصص خطیر می تواند لطمه های جبران ناپذیری بر پیکر نظام رو به رشد درمان و سلامت وارد آورد که بی شک جبران آن به زمان و هزینه های به مراتب بیشتری نیاز خواهد داشت.

امین نژاد ادامه داد: شایسته است مسئولین وزارت بهداشت و رفاه و در راس آنها رئیس دولت با تبری جستن از برخی افراد خودسر در بدنه وزارتین بهداشت و رفاه، اعتماد از دست رفته این قشر فرهیخته جامعه پزشکی را به ایشان برگردانند و بار دیگر نشان دهند که چراغ «تدبیر و امید» در دولت دوازدهم کم نور و کم فروغ نخواهد شد.

دکتر حسن تقی زاده متخصص بیهوشی، معتقد است که بیهوشی و مراقبت های ویژه رشته ای از پزشکی است که بسیار علمی، پیچیده و در عین حال پر از مخاطرات و استرس است. طبیعتا پزشکان در این رشته نیاز به آرامش ذهنی برای ارائه خدمت دارند. وزارت بهداشت با دست بردن غیر کارشناسانه در تعرفه بیهوشی آرامش را از جامعه پزشکی گرفته و نگرانی و دلمشغولی فراوانی برای همکاران ایجاد کرده است.

وی افزود: کاهش تعرفه بیهوشی به گفته مدیران ارشد وزارت بهداشت، بدون کار کارشناسی کافی بوده و قراین و شواهد نیز نشان می دهد که حب و بغض های شخصی بعضی از مدیران در آن بی تاثیر نبوده است. کمیته صنفی انجمن بیهوشی در کنار فعالین مستقل، حاضر است غیر کارشناسی بودن این دستورالعمل وزارت بهداشت را در هر جلسه ای که لازم باشد به چالش بکشد.

دکتر حمیدرضا ربانیان عضو کمیته صنفی انجمن بیهوشی ایران، اظهارداشت: وزارت بهداشت به علت کسر بودجه شدید ناشی از سوء مدیریت خود طی تصمیمی غیر کارشناسی، نسنجیده و بلکه مغرضانه، تصمیم گرفته ضمن افزایش حق الزحمه همه رشته های تخصصی، کسر بودجه خویش را از طریق کاهش غیرموجه حق الزحمه قانونی متخصصین بیهوشی به میزان ٢٥ درصد و به میزان بسیار کمتری از دو سه رشته تخصصی دیگر جبران کند. درحالی که این متخصصین، منبع درآمد دیگری مانند مطب و...، ندارند و هیچگاه از بیماران وجه غیرقانونی بابت درمان مطالبه نمی کنند و همواره پاک ترین درآمد را دارند.

وی افزود: وزارت بهداشت با دستکاری کتاب تعرفه بین المللی کالیفرنیا به بهانه بومی سازی از تعرفه قانونی متخصصین بیهوشی کاسته و به تعرفه رشته های تخصصی صاحب نفوذ افزوده است. این مطلب باعث دلسردی متخصصین بیهوشی گردیده و تبعات احتمالی آن که باعث اختلال در درمان بیماران محتاج جراحی است، به عهده وزارت بهداشت خواهد بود.

ربانیان گفت: راه حل برون رفت از این بحران که دامنه آن مرتبا رو به گسترش است، پرهیز از تبعیض قائل شدن بین رشته های مختلف تخصصی و اعمال تعرفه خدمات همه متخصصین طبق نسخه اصلی کتاب کالیفرنیا است.

این در حالی است که روز چهارشنبه هشتم شهریور ۹۶، متخصصین بیهوشی در شهرهای اصفهان، تبریز، همدان، ساری، گرگان، کرمان، قزوین، سنندج، ا ردبیل، بوشهر، تهران، قم و چند شهر دیگر گردهم آمدند تا اعتراض خود را نسبت به کاهش ۲۵ درصدی تعرفه بیهوشی اعلام کنند.