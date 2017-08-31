۲۰ هزار شغل در گلستان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ربیعی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان گلستان که با حضور حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال ۹۷۰ هزار شغل در کشور ایجاد می شود که در برش استانی ۲۰ هزار شغل برای استان گلستان پیش بینی کرده ایم.

وی افزود: برای ایجاد این ۲۰ هزار شغل، نگاه بخشی، نگاه سازمانی و نگاه شهرستانی خواهیم داشت و این موضوع را به فرمانداران اعلام کردیم.

ربیعی تصریح کرد: ۲۰ هزار شغل تعداد زیادی نیست و باید شغل بیشتری ایجاد کنیم تا در سال تولید و اشتغال بتوانیم اشتغال مناسب و تولیدات لازم را فراهم آوریم.

وی با بیان اینکه به دلیل گرمای هوا در استان گلستان ساعات کاری ادارات یک ساعت جا به جا شده بود، ادامه داد: از روز شنبه ۱۱ شهریور ساعات کار ادارات استان گلستان به روال قدیم باز خواهد گشت.