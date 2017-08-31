نهادینه سازی فرهنگ زندگی اسلامی در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی روز پنجشنبه در کلاس تفسیر قرآن کریم در اراک اظهار داشت: در راستای ترویج معنویات و فرهنگ زندگی اسلامی، با توجه به اینکه ماه محرم و ایام سوگواری امام حسین(ع) در پیش رو است، باید از این فرصت باعظمت و ارزشمند به بهترین نحو بهره بگیریم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: آنچه که امروز همه ما باید به آن توجه داشته و آن را دنبال کنیم، گسترش و ترویج آموزه های ارزشمند عاشورا و امام حسین(ع) به عنوان یک سرمایه عظیم در تمام زمینه ها است.

دری نجف آبادی بیان کرد: در حقیقت مجالس عاشورایی باید مکانی برای ترویج آموزه های قرآن و اسلام و معنویات بوده و روحانیون و سخنرانان این مراسمات بایستی به این مهم توجه ویژه داشته باشند.

امام جمعه اراک خاطرنشان ساخت: مجالس عاشورایی بایستی مردم را به تفکر و تأمل در رابطه با هدف و پیام قیام عاشورا برانگیزد و به این ترتیب آموزه های قرآنی، اسلامی و عاشورایی را در جامعه اشاعه دهد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: ترویج و اشاعه فرهنگ اسلامی در شرایط امروز دنیا که دشمن انواع هجمه های نرم و فرهنگی را از طرق مختلف به مسلمانان دنبال می کند و قصد دارد با دگرگونی در فرهنگ، بر نظام اسلامی استیلا یابد از اهمیت زیادی برخوردار است.

دری نجف آبادی اضافه کرد: در این راستا بایستی دستگاه ها و مسئولان حوزه فرهنگی توجه ویژه به نشر معارف قرآنی و معنوی و نهادینه سازی فرهنگ زندگی اسلامی داشته باشند و برای تحقق این مهم برنامه ریزی کنند.