دستگیری عاملان جعل اسناد گمرکی در نظرآباد/رد رشوه ۱۴۰ میلیونی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد کریم بیات در تشریح این خبر اظهار کرد: اواخر مردادماه سال جاری در پی کشف سه محموله پوشاک مظنون به قاچاق از سوی مأموران پلیس آگاهی شهرستان نظرآباد محموله قاچاق جهت کارشناسی و ارزیابی به اداره گمرک استان البرز ارجاع شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان البرز در ادامه عنوان کرد: با هوشیاری مأموران حین رسیدگی به پرونده و بررسی اسناد و مدارک گمرکی جعلی بودن مدارک محرز شد که با هماهنگی مقام قضائی متهم مجدداً به پلیس آگاهی احضار و به جرم خود اعتراف کرده و در ادامه رسیدگی به پرونده، به‌منظور رهایی از مجازات قانونی پیشنهاد ۱۴۰ میلیون ریال رشوه به مأموران آگاهی داد که با صحت عمل مأموران، رشوه پیشنهادی رد و موضوع صورت‌جلسه و ضمیمه پرونده شد.

وی بابیان این‌که متهم پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد، خاطرنشان کرد: باوجود چنین افراد مؤمن، متدین و متعهدی در نیروی انتظامی، مجرمان و تبهکاران هیچ راهی برای فرار قانون ندارند.