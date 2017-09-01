پرستاران تهرانی رایگان ویزیت می شوند/ سنجش تراکم استخوان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چراغی رئیس نظام پرستاری تهران با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری با بنیاد بیماری های نادر برای چکاب سلامت پرستاران شهر تهران و شهرستان های استان تهران، گفت: پرستاران زمان طولانی را در کنار بیماران سپری می کنند و از همین رو به عنوان تاثیرگذارترین گروه در نظام سلامت تلقی می شوند.

وی با انتقاد از اینکه جامعه پرستاری در مراکز درمانی مورد حمایت قرار نمی گیرد، افزود: نظام پرستاری تهران موضوع توجه به سلامت جامعه پرستاری را به شدت دنبال می کند از همین رو در تفاهم نامه ای که با بنیاد بیماری های نادر امضا کرده ایم قرار است پایش سلامت پرستاران در قالب طرح مهرورزی از عید قربان تا عید غدیر انجام شود.

رئیس نظام پرستاری تهران با عنوان این مطلب که ۷۰ درصد پرستاران بعد از ۱۲ سال کار دچار مشکلات جسمانی می شوند تاکید کرد: هدف از پایش سلامت پرستاران شناسایی و تشخیص بیماری هایی است که می تواند سلامت پرستاران را در سال های بعد دچار مشکل کند.

دکتر سیدعباس کشفی معاون اجرایی نظام پرستاری تهران نیز، گفت: ۴۰ هزار پرستار در بیمارستان ها و مراکز درمانی تهران مشغول خدمت هستند که ۲۶ هزار نفر از آنها عضو سازمان نظام پرستاری هستند.

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان پرستاری تصریح کرد : این برنامه برای تمام پرستاران عضو سازمان نظام پرستاری استان تهران و شهرستان های تابعه و همچنین استان البرز تدارک دیده شده و تمام پرستاران عضو می توانند در این برنامه شرکت کنند.

کشفی، از سایر پرستارانی که عضو نظام پرستاری نیستند تقاضا کرد برای استفاده از این خدمات هرچه زودتر در سامانه این سازمان ثبت نام کنند.

وی تاکید کرد: طبق قرارداد سازمان نظام پرستاری با بنیاد بیماری های نادر ایران، در صورتی که فرصت نشود در این دهه به پرستاران ثبت نام کننده خدمات ارائه شود، تا هر زمان و تا نفر آخر به افراد این خدمات ارائه خواهد شد.

دکتر زهرا ریاضی مسئول فنی کلینیک بنیاد بیماری‌های نادر، گفت: در این طرح که از عید قربان تا عید غدیر اجرا می‌شود، پرستاران می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح تا 8 شب در تماس با این کلینیک، برای انجام ویزیت و کارهای تشخیصی نوبت بگیرند.

وی با اعلام اینکه هیچ محدودیتی در پذیرش و ویزیت پرستاران وجود ندارد، گفت: خدمات ویزیت به صورت رایگان ارائه خواهد شد.

به گفته ریاضی، با توجه به طولانی شدن زمان ویزیت، این احتمال وجود دارد که در این ۱۰ روز کار نوبت‌دهی به پرستاران صورت بگیرد و روند ویزیت، معاینه و اقدامات بعدی در روزهای بعد انجام شود.

مسئول فنی کلینیک بنیاد بیماری‌های نادر خاطرنشان کرد: در این طرح موضوع سنجش تراکم استخوان گروه پرستاری مورد بررسی قرار می‌گیرد، زیرا آنچه مسلم است کمبود ویتامین D از جمله معضلاتی است که جامعه پرستاری با آن مواجه است.