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۱۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱:۰۹

مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه؛

پیروزی بلژیک ۱۰ نفره با ۹ گل/ یونان برابر استونی متوقف شد

پیروزی بلژیک ۱۰ نفره با ۹ گل/ یونان برابر استونی متوقف شد

تیم ملی فوتبال بلژیک در بازی مقابل جبل الطارق در رقابتهای مقدماتی جام جهانی جشنواره گل به راه انداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم پر ستاره بلژیک پنجشنبه شب در گروه H رقابتهای انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ در اروپا به مصاف جبل الطارق رفت و این تیم را ۹ بر صفر در هم کوبید. این در حالی بود که اکسل ویتسل بازیکن تیم بلژیک از دقیقه ۴۰ با دریافت کارت قرمز اخراج شد.

دریتس مرتنس (۱۶)، توماس میونیر (۱۸، ۶۱ و ۶۸)، روملو لوکاکو (۲۱ ، ۳۸ و ۸۴ - پنالتی) اکسل ویتسل (۲۷) و ادن هازارد (۴۵) زننده گل های بلژیک بودند. این تیم با ۱۹ امتیاز صدرنشین گروه H است.

تیم ملی یونان در بازی خانگی برابر استونی بدون گل متوقف شد تا ۱۳ امتیازی شود و در رده دوم جدول باقی بماند.

بونسی نیز در خانه قبرس تن به باخت ۳ بر ۲ تن داد و با یازده امتیاز رده سوم جدول را در اختیار گرفت.

کد مطلب 4075318

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