پیروزی بلژیک ۱۰ نفره با ۹ گل/ یونان برابر استونی متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم پر ستاره بلژیک پنجشنبه شب در گروه H رقابتهای انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ در اروپا به مصاف جبل الطارق رفت و این تیم را ۹ بر صفر در هم کوبید. این در حالی بود که اکسل ویتسل بازیکن تیم بلژیک از دقیقه ۴۰ با دریافت کارت قرمز اخراج شد.

دریتس مرتنس (۱۶)، توماس میونیر (۱۸، ۶۱ و ۶۸)، روملو لوکاکو (۲۱ ، ۳۸ و ۸۴ - پنالتی) اکسل ویتسل (۲۷) و ادن هازارد (۴۵) زننده گل های بلژیک بودند. این تیم با ۱۹ امتیاز صدرنشین گروه H است.

تیم ملی یونان در بازی خانگی برابر استونی بدون گل متوقف شد تا ۱۳ امتیازی شود و در رده دوم جدول باقی بماند.

بونسی نیز در خانه قبرس تن به باخت ۳ بر ۲ تن داد و با یازده امتیاز رده سوم جدول را در اختیار گرفت.