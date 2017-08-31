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۱۰ شهریور ۱۳۹۶، ۲:۲۱

آمانو: در صورت لزوم به همه مراکز نظامی ایران دسترسی داریم

آمانو: در صورت لزوم به همه مراکز نظامی ایران دسترسی داریم

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت، طبق مفاد برجام آژانس در صورت لزوم می تواند به همه مراکز نظامی و غیرنظامی ایران دسترسی یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد این سازمان در صورت لزوم می تواند از مراکز غیرنظامی و نظامی ایران بازدید کند.

وی گفت با توجه به بندهای مورد توافق در توافق هسته ای با ایران، آژانس می تواند بدون توجه به نظامی بودن و یا غیرنظامی بودن مراکز، از آنها بازدید کند.

روز گذشته یک مقام آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که در حال حاضر ضرورتی برای بازدید مجدد از مراکز نظامی ایران مانند پارچین وجود ندارد.

با افزایش فشارهای هفته گذشته نیکی هیلی، نماینده دائم آمریکا در شورای امنیت و دیدار وی با یوکیو آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر لزوم بازرسی و نظارت حداکثری بر تاسیسات هسته ای ایران و مراکز نظامی این کشور به عنوان بخشی از اصلاحات مد نظر رئیس جمهور آمریکا بر برجام، اکنون این مقام مسئول آژانس می گوید ضرورتی برای بازدید از مراکز نظامی ایران وجود نداشته و آژانس چنین کاری را صرفا جهت ارسال یک پیام سیاسی نخواهد کرد.

این مقام بلند پایه آژآنس که نام وی فاش نشده است، گفت: قرار نیست ما از یک سایت نظامی مانند پارچین صرفا با هدف ارسال پیامی سیاسی بازدید کنیم.

کد مطلب 4075323

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