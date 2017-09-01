حضور گروه تئاتر ایلیا در جشنواره بین المللی نمایش های آیینی سنتی

محمد مظفری مدیر گروه تاتر ایلیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام حضور این گروه در دو بخش جشنواره نمایش های آیینی سنتی اظهار داشت: نمایش سهیلی برگرفته از آیین های دیرین استان بوشهر در بخش نمایش های میدانی شرکت خواهد کرد.

وی افزود: در این نمایش که بصورت موسیقی وحرکت اجرا می شود از آیین ها و موسیقی مقامی بوشهر استفاده شده است.

مظفری گفت: این نمایش که یازده بازیگر دارد قرار است طی روزهای یازدهم و دوازدهم شهریور در تاتر شهر به اجرا درآید.

وی همچنین از حضور گروه ایلیا در بخش قهوه خانه ای هجدهمین جشنواره بین المللی نمایش های آیینی سنتی با نمایش سمبوک خبر داد و تصریح کرد: معرفی و اجرای آیین های نمایشی استان بوشهر که نتیجه پژوهش بنده در این حوزه است با اجرای نمایش سمبوک در بخش قهوخانه ای انجام خواهد شد.

در این بخش آیین های کار وتلاش،مذهبی سوک وبازی های نمایشی استان در قالب نمایشی با عنوان سمبوک به نمایش در خواهد آمد.

لازم به ذکر است گروه تاتر ایلیا در یک دهه گذشته پای ثابت جشنواره بین المللی آیینی سنتی بوده ودر بخش های میدانی،قهوه خانه ای ، نقالی وسیمنار پژهشی حضور داشته است.