نماز عید سعید قربان در کرمانشاه برپا شد+عکس

به گزارش خبرنگار مهر، نماز دشمن شکن عید سعید قربان، همزمان با سراسر کشور در کرمانشاه نیز برپا شد و مومنین نمازگزار در صفوف به هم پیوسته نماز عید سعید قربان را اقامه کردند.

نماز عید سعید قربان کرمانشاه در محل مسجد جامع شهر برگزار شد و آیت الله مصطفی علما، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه امامت نماز عید سعید قربان را عهده دار است.

مومنین نمازگزار کرمانشاهی نیز چون سایر هموطنان ایرانی امروز در میعدگاه نماز عید گرد هم آمدند تا نفس خود را به پیشگاه حضرت حق تعالی قربانی کنند.

حضور کثیر نمازگزارن کرمانشاهی در نماز عید سعید قربان امسال چون دیگر هم وطنان، علاوه بر نشان دادن وحدت روز افزون بین مسلمانان مشتی محکم بر دهان دشمنان، یاوه‌گویان و استکبار جهانی بود.

لازم به ذکر است، به گفته سروری، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه، به دلیل تقارت عید سعید قربان با روز جمعه و عید قربان و برپایی نماز عید، نماز جمعه امروز در کرمانشاه برگزار نمی شود.