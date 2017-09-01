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۱۰ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۰۳

فرماندار رزن خبرداد:

بهره برداری از ۱۵ پروژه بهداشتی در شهرستان رزن 

بهره برداری از ۱۵ پروژه بهداشتی در شهرستان رزن 

رزن- فرماندار رزن گفت: ۱۵ پروژه بهداشتی و یک پروژه درمانی با ۷ میلیاردو ۷۴۰ میلیون تومان اعتبار در شهرستان رزن به بهره برداری رسید.

فتحعلی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر از بهره برداری ۱۵ پروژه بهداشتی و یک پروژه درمانی با ۷ میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان اعتبار در آخرین روز هفته دولت در شهرستان رزن خبر داد.

وی از افتتاح کلینیک تخصصی بیمارستان ولی عصر(عج) رزن با یک ونیم میلیارد تومان اعتبار خبرداد و گفت: این کلینیک در دو طبقه و با زیربنای ۸۰۰ مترمربع به بهره برداری رسید.

حسینی افزود: با بهره برداری از این پروژه تاحد زیادی مشکل نبود فضا در درمانگاه تخصصی رزن برطرف خواهد شد.  

فرماندار رزن به افتتاح مرکز سلامت شهر دمق نیز اشاره کرد و ادامه داد: این مرکز با زیربنای ۱۱۰۰ مترمربع و با ۲۵۰۰ مترمربع مساحت با اعتباری افزون بر یک میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان افتتاح شد.

وی عنوان کرد: خریداری تجهیزات این پروژه ۷۵۰میلیون تومان هزینه دربرداشته است.

حسینی از افتتاح مرکز جامع سلامت شهر قروه درجزین با زیر بنای ۱۱۰۰متر مربع و ۲۵۰۰مترمربع مساحت با اعتباری افزون بر یک میلیاردو ۶۷۰ میلیون تومان اعتبار خبرداد و اضافه کرد: ۷۵۰ میلیون تومان نیز برای تجهیز این پروژه هزینه شده است.  

وی ادامه داد: پانسیون درمانگاه شماره یک با ۱۰ میلیون تومان اعتبار و پانسیون شماره دو شهر قروه درجزین با ۵۰ میلیون تومان اعتبار و پانسیون درمانگاه شماره دو رزن با ۱۵۰ میلیون تومان، خانه های بهداشت روستاهای چورمق، کلکبود، ساریجلو، سایان، کهارد، نیر، ماهنیان، نظام آباد و عمان هرکدام با ۱۰۰میلیون تومان اعتبار و هرکدام با ۱۰۰مترمربع زیربنا و پایگاه روستایی بابانظر با ۱۵۰میلیون تومان اعتبار از دیگر پروژه هایی بود که در شهرستان رزن به بهره برداری رسید.

کد مطلب 4075346

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